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社會 社會焦點 保障人權

高職男屢潛女廁偷拍被抓「每次都沒事」　吹哨者還被逼刪影片

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲一名高職男生多次潛入女廁偷拍被抓，吹哨者怒指每次都沒事。（圖／翻自記者爆料網）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一所高職昨（4）日傳出有男學生潛入女生廁所偷拍事件，引發女學生恐慌，女學生不但及時通知校方且將「反偷拍」影片PO上Threads社群，但有學生反映，偷拍已發生多次，而校方不但不予處份，還要求吹哨者刪除影片。對此，校方表示，每次違規都有移請警方處理，要求刪除是考量對方是特殊學生身分，且也涉及隱私，目前人已由家長帶回代為管教5天。

校內吹哨者昨天下午在女廁外拍到男學生，大刺刺帶著手機從女廁走出，她把影片PO網控訴，「這並非第一次，但學校一直保護他，每次被抓到後，停課幾天後回來學校又繼續拍，這次學校竟然還要求刪除影片」。

▲▼一名高職男生多次潛入女廁偷拍被抓，吹哨者怒指每次都沒事。（圖／翻自記者爆料網）

▲校方發新聞稿說明處理過程。（圖／民眾提供）

校方受訪表示，該名學生確實多次違規偷拍，每次都有交由警方處理，學校也有依校規處分，涉及性平部分也移請性平會辦理，該生抽離上課且每節課均有師長及學務處協助管制。

據了解，該生具特殊學生身分，事後也對自己行為非常懊悔，以前也有做公共服務彌補錯誤，結果又發生憾事，校方已對全校學生進行安心文宣，避免情緒過度反應。

校方強調，近期所有樓層女廁會進行隔板延伸阻絕，每日會由師長或校安老師加強女廁巡查工作等。至於要求吹哨者刪除影片，校方只是要提醒涉及個資和隱私，應該下架影片。

警方證實，昨天已受理報案，因為相關對象為未成年，統一由學校說明，全案依法處理。

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