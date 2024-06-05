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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委關心輝達第2座研發中心選址　國科會：盼地方均衡發展

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，葉元之發言。（圖／記者李毓康攝）

▲葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台颳起旋風，立委葉元之今日在立法院質詢時，也針對AI發展與投資向國科會主委吳誠文提出質詢，葉元之首先關注國科會是否與黃仁勳有接觸，吳誠文表示，國科會透過輝達在台灣的總經理進行了會談，討論未來在台灣的投資和發展計畫；葉也問到輝達在台第二座研發中心的看法，吳則說，尊重輝達的選擇，各縣市也都有發展特色產業的基礎。

葉元之在質詢時詢問輝達在台灣增加投資的具體金額，吳誠文回應，這些計畫仍在規劃中，詳細規格和時間點尚未確定。接著，葉元之問到台灣各縣市爭取輝達第二座研發中心的看法，吳誠文表示，各縣市都有發展特色產業的基礎，國科會會協助各地需求，最終尊重輝達的選擇。

此外，葉元之質疑國科會開發的生成式AI「TAIDE」的效益，指出該項目耗資3億元，但使用率低，含重複下載總數僅有3萬次，國科會內部使用僅600次，尤其耗資3億的項目目前僅與ChatGPT3.5相當，但GPT都進步到GPT4o版本，國科會的「TAIDE」甚至就連民進黨籍的台南市長黃偉哲都不捧場，台南選用ChatGPT生成式AI平台合作輔助學習平台。無法與國際主流AI競爭，未來還要再花3億。

吳誠文解釋，國科會的目標並不是與通用型AI做競爭，是將現有AI在地化，提高本地應用效率，而非與國際AI直接競爭。

葉元之進一步要求國科會提供詳細的效益評估報告，特別針對在史丹佛大學成立的台灣科技中心花費1億元的成效進行詢問。吳誠文承諾會提供詳細報告，強調國科會將更加透明，確保資金使用符合效益。


 

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