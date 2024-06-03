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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談保師傅病程　王瑞瑤向柯文哲道謝「的確有成功挽救」：見證了奇蹟

▲▼520總統就職典禮,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國宴主廚「保師傅」曾秀保3月因肺炎住院，期間一度裝葉克膜，但5月25日因發生「心室顫動」離世，享壽66歲。「保師傅」妻子、美食節目主持人王瑞瑤3日表示，民眾黨主席柯文哲將在今日去看「保師傅」，並回憶柯過去曾拔刀相助，「的確成功挽救了保師傅」，讓她覺得宛如天神降臨般，給予希望、見證奇蹟。

王瑞瑤3日於臉書社團「保師傅粉絲團」發文表示，「柯文哲今天要來看保師傅。」當保師傅從加護病房轉到普通病房不久，柯文哲就說要來看對方，「但約定的時間未到，保師傅竟先走一步，今生沒有福氣當面向貴人說謝謝。」

王瑞瑤提及，自己永遠記得那一天，才在電視上看到柯到雲林輔選的新聞，突然間接到他晚上9點要去馬偕醫院看保師傅的通知，自己站在加護病房前焦急等待，9點不到，柯的身影出現在走廊盡頭，快步向她而來。

王瑞瑤指出，保師傅在第2次休克時裝上了葉克膜，病情逐漸穩定卻也陷入膠著，當葉克膜裝上超過三周，黃疸飆上44，自費洗肝也沒用，自己幾乎夜不成眠；而柯文哲出現說只要看一眼就好，這一眼足足看了50分鐘，甚至脫下眼鏡，瞳孔對瞳孔，認真看了昏迷中保師傅的雙眼，臨走前交給醫護一張紙，然後對她說「說再多家屬也聽不懂，我自會跟主治醫師說」便走了。

王瑞瑤說，隔天保師傅的黃疸開始下降，情況好轉，但肺炎未癒，對葉克膜的依賴還有30至45，自己憂心忡忡，眼看裝上葉克膜的時間已經逼近30天了；沒想到柯文哲來過第7天的晚上，收到醫院的通知，醫師團隊在一個半小時前，已經成功拆除保師傅身上的葉克膜，而柯從下午就參與協助。

王瑞瑤稱，拆除了葉克膜，移走了24小時洗腎機，保師傅的治療進入另一階段，除了繼續對抗難纏的肺炎，也展開各種復健，想辦法把失去的肌肉和肌力找回來，其中最激勵人心的就是坐起來，之後轉入普通病房，自己僱用了特別護士24小時盯著他，痰抽不停、持續復健，數字看似正常，人卻時時沉睡。

「5月25日保師傅在洗腎時，脈搏直接掉到0，搶救3小時，最後忍痛放手。」王瑞瑤表示，保師傅走後，有媒體報導「連柯文哲也救不回」，她覺得這樣說對不起柯文哲，所以公開這一段病程，「柯文哲的確成功挽救了保師傅，但我葛格（保師傅）的肺炎經過80多天一直沒好，拖累了心臟，腎臟等其他器官，市長的拔刀相助，回春妙手都令我感激涕零。」

王瑞瑤強調，自己和保師傅都不是柯粉，也與柯文哲完全沒有交情，但熱心朋友奔走牽線，原來認為根本不可能的事居然發生了，宛如天神降臨般，在保師傅生病的這段時間，給予了希望、見證了奇蹟。

此外，王瑞瑤也透露，保師傅走後不久，自己意外收到柯的簡訊，內容寫道「我是柯文哲，我從新聞得知曾秀保過世的消息，相當突然。他長得相當胖，應該本來就有一些心血管疾病，在大病一場以後，生理壓力變很大，所以有時候會突發心臟病，這個是不容易救治。作為醫師、家屬，也只能盡力，剩下的就給天決定了。我不擅長安慰別人，只能勸你說凡事往好的方向去想就行了。」

最後，王瑞瑤回憶道，自己2023年2月到雲林探望高中老師，意外得知柯文哲將去奉天宮參拜，而該名老師一頭衝進人群，喊著「柯文哲，我在這裡等你欸！」自己則幫老師錄影拍照；如今她也喊道「柯文哲，我在這裡等你！謝謝你實踐來看我先生曾秀保保師傅的約定，也讓我有機會當面表達我內心由衷的感謝，而我先生也會在九泉含笑道謝。」

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