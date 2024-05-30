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投幣買飲料掉出毒蛇！社子島居民遇「2米粗蛇擋道」咬牙驚恐輾過

社子島被毒蛇侵襲，來自宗教團體大量野放。（富洲里辦公處提供）

▲社子島被毒蛇侵襲，來自宗教團體大量野放。（富洲里辦公處提供）

圖文／鏡週刊

位於台北市士林區、被基隆河和淡水河包圍的社子島，近年來頻頻有蛇類現蹤，給當地居民帶來不少困擾。富洲里長陳惠民嘆，「社子島禁建50幾年已經夠可憐，還被宗教團體放毒蛇」，他還曾在基隆河畔的自動販賣機購買飲料時，被贈送一個「驚喜」，不僅掉下飲料，還同時掉出一條蛇。此外，也有居民在路上驚見近2米長的大蛇，形容當時的情景十分驚恐。

陳惠民表示，淡水河和基隆河邊設有步道和自行車道，有次在基隆河畔散步時，想到自動販賣機買個飲料解渴，投幣後飲料一掉下來，右手正要去拿，居然看到還掉出一條蛇，「里民敢抓就會抓，不敢抓就會跑掉，蛇也會跟著跑掉」。

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居住在社子島的當地人無奈道，這裡環境比較自然、居民較少，不少人會將動物丟到這裡，除了蛇外，還有烏龜、棄養的貓狗等。她回憶，有次騎車回家路上還遇到一條接近2米長、跟寶特瓶一樣粗的蛇在爬，大蛇直接佔據整個車道，沒空間可以避開的她，只能硬著頭皮輾過去，稱：「當時都快嚇死了！」

身兼台北市龍舟協會及新福安社區發展協會的理事長陳文尚，是在社子島住了63年的土生土長社子人，他指出，這裡平房居多，也因自然環境生態不錯，只要颱風天、淹水淹進家裡，蛇類就會跟著飄進來；而淡水河、基隆河邊，是蛇類最常出沒的地方。

富洲里辦公處指出，前幾年有宗教團體以行善名義在此野放毒蛇，以前可以看見無毒的水蛇、南蛇、錦蛇，現在都看不到了，取而代之的是眼鏡蛇、雨傘節及青竹絲等毒蛇，「還有里民曾看到被車壓死的百步蛇」陳惠民無奈地說。

每當居民若發現有蛇出沒時，里辦處會立即通報消防局和動保處處理，特別是在端午節前夕，天氣炎熱，為蛇類活動最為頻繁的時機，往年5、6月經常會有居民在路上或住家發現蛇的蹤影。


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