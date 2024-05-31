湖北舉行「千崗迎台青」招聘活動　53家企業提供1039個職位

▲「千崗迎台青」台灣青年實習就業專場招聘活動在華中科技大學舉行 。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北今（31）日下午舉行「千崗迎台青」台灣青年實習就業專場招聘活動，採用「線下招聘＋直播帶崗」的方式，53家企業為台青提供1039個實習和就業職位。

今日的招聘會在華中科技大學舉行，為第六屆青年東湖論壇系列活動，由湖北省台辦聯合華中科技大學、省人社廳、省青年聯合會及武漢市台辦等8家單位共同主辦，為台灣青年在湖北實習就業提供機會和便利。

湖北省台辦副主任張丹青致詞道，兩岸青年是發展兩岸關係、推進祖國和平統一、實現民族偉大復興的重要生力軍；湖北自2017年實施「千崗迎台青」計劃以來，累計為台青徵集 9000多個優質實習就業職位，促成大批台青在湖北就業。

他表示，湖北省台辦將繼續落實各項惠及台青的政策舉措，為台青學習、生活、發展提供更多機遇、創造更好條件，讓大家在湖北大膽追夢、安心築夢、早日圓夢。

台灣中華青年企業家協會理事長張明振則表示，兩岸青年應該增進互動合作，善用社會各界共同搭建的舞台，充分把握大陸經濟高速發展的寶貴機遇，創造美好人生。

▲活動現場。（圖／主辦方提供）

據介紹，本次招聘通過湖北公共招聘網、「鄂台E家」微信公眾號和「青春湖北」影音號進行實時直播，共計179家公司線上為台灣青年提供2235個職位。

招聘現場則特別增設「就業指導」區，邀請資深人力資源專家、職業規劃師等答疑解惑，為台青和求職學生提供履歷診斷、面試輔導等指導服務。

「千崗迎台青」計劃實施以來，累計徵集包括湖北省內高等院校、大陸國有企業、民營企業和台資企業等在內的500多家單位，9000多個優質實習就業職位，舉辦了6場專場招聘會和3場直播活動及1次台青實習就業交流座談會，累計吸引1500多位台青參與。