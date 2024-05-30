美援M1艾布蘭戰車弱點曝！　烏軍怨「難擋現代武器」：成俄軍標靶

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭開打以來，美國軍援烏克蘭不斷，但曾經縱橫伊拉克沙場的美製M1艾布蘭戰車，在援助給烏軍後，卻被發現在現代戰場上的一系列弱點與缺陷，在德國受訓並在烏東前線操作美援戰車的烏軍開始懷疑，M1艾布蘭是否真有扭轉戰場的作用。

CNN報導，烏軍戰車組員指出，M1艾布蘭戰車的裝甲在現今的戰場上顯得不足，「保護不了組員，真的，如今這是無人機的戰爭，所以現在只要把坦克開出去，他們（俄軍）就會想辦法打擊。」另一名組員說，駕駛M1艾布蘭戰車的他們，現在是「頭號目標」，而防禦起不了作用的話，組員根本沒辦法在戰場上存活。

根據烏軍第47機械旅，美國援助烏軍的31輛M1艾布蘭戰車，都已部署到烏東前線；五角大廈4月曾說因為俄軍無人機威脅，M1艾布蘭暫時撤出前線，但烏軍第47機械旅表示，仍有部分在前線作戰。烏克蘭當初要求此項援助，引起了重大爭議，因為美製戰車有複雜的供應鏈，M1艾布蘭部分版本使用的甚至是噴射機燃料。

現在烏克蘭前線大部分戰場使用的都是自殺式攻擊無人機，除了人員位置不會暴露外，小兒精確的裝置還可以蜂擁而上，對坦克等重武器造成重大損害，這種第一人稱視角的無人機的出現，讓士兵戴著遊戲護目鏡操作，改變了現代戰場，限制了人員的移動，並讓裝甲車更顯脆弱。

Russia shows NATO vehicles at the “Trophies” exhibition, including the famous US-made “M1 Abrams”, and the German “Leopard 2A6”. pic.twitter.com/1g3oOkn0SK — War Watch (@WarWatchs) May 1, 2024

M1艾布蘭裝甲防護力已經不足，烏軍組員們嘗試在車外安裝塑膠炸藥板充當反應裝甲，當被擊中時，炸藥板會引爆，抵銷攻擊砲火。組員們在阿夫迪夫卡之役中認識到M1艾布蘭的侷限性，俄軍在今年2月拿下了該鎮，烏軍則再次「戰術性撤退」。

除了裝甲的脆弱，還有一系列技術問題，烏軍組員把一輛M1艾布蘭停在樹下，因為這輛剛從波蘭運過來的戰車引擎已經出現問題，在雨天或是起霧的天氣，冷凝水就會害車內電子設備故障。

M1艾布蘭可能真的「上錯戰場」，因為在烏東前線坦克對戰的機率已經很低，更多的時候是充當砲兵使用，諸如拆除林線或摧毀建築物，烏軍組員說，「我們向一棟房子發射了17發砲彈，但房子還是沒垮。」M1艾布蘭還因此被俄羅斯人笑是「空罐頭」，俄軍還在紅場展示擄獲的一輛M1艾布蘭。

事實上，M1艾布蘭是以北約戰術風格為考量進行全車設計，意思是在空中火力和打擊砲火先掃過戰場後，戰車和裝甲車再前進的戰術方式，但烏軍現在什麼的缺，不可能先為M1艾布蘭清出空間，以烏克蘭戰場現況來說，要北約的士兵在沒有空中支援的情況下像烏軍這樣艱難挺進，「他們永遠不會這樣做」，「我們沒有戰機和砲火。我們只有坦克。這是一個問題。」