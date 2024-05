美援M1艾布蘭戰車弱點曝！　烏軍怨「難擋現代武器」：成俄軍標靶

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。(圖/翻攝自X)



記者張靖榕/綜合外電報導

俄烏戰爭開打以來,美國軍援烏克蘭不斷,但曾經縱橫伊拉克沙場的美製M1艾布蘭戰車,在援助給烏軍後,卻被發現在現代戰場上的一系列弱點與缺陷,在德國受訓並在烏東前線操作美援戰車的烏軍開始懷疑,M1艾布蘭是否真有扭轉戰場的作用。

CNN報導,烏軍戰車組員指出,M1艾布蘭戰車的裝甲在現今的戰場上顯得不足,「保護不了組員,真的,如今這是無人機的戰爭,所以現在只要把坦克開出去,他們(俄軍)就會想辦法打擊。」另一名組員說,駕駛M1艾布蘭戰車的他們,現在是「頭號目標」,而防禦起不了作用的話,組員根本沒辦法在戰場上存活。

根據烏軍第47機械旅,美國援助烏軍的31輛M1艾布蘭戰車,都已部署到烏東前線;五角大廈4月曾說因為俄軍無人機威脅,M1艾布蘭暫時撤出前線,但烏軍第47機械旅表示,仍有部分在前線作戰。烏克蘭當初要求此項援助,引起了重大爭議,因為美製戰車有複雜的供應鏈,M1艾布蘭部分版本使用的甚至是噴射機燃料。

現在烏克蘭前線大部分戰場使用的都是自殺式攻擊無人機,除了人員位置不會暴露外,小兒精確的裝置還可以蜂擁而上,對坦克等重武器造成重大損害,這種第一人稱視角的無人機的出現,讓士兵戴著遊戲護目鏡操作,改變了現代戰場,限制了人員的移動,並讓裝甲車更顯脆弱。

Russia shows NATO vehicles at the “Trophies” exhibition, including the famous US-made “M1 Abrams”, and the German “Leopard 2A6”. pic.twitter.com/1g3oOkn0SK