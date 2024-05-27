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南投眉溪河段驚見大量魚群暴斃　環保局：疑河道工地作業不當

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳魚群暴斃，南投縣環保局已緊急清除完畢並追查死因和水汙染源。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專，下同）

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳魚群暴斃，南投縣環保局已緊急清除完畢並追查死因和水汙染源。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉南豐村的眉溪流域，日前被當地民眾發現河道中出現大批死魚，懷疑有不肖人士毒魚；南投縣環保局派員檢測水質並清除魚屍後，所幸並無氰化物反應或遭棄置廢棄物，經查疑似附近河道內工地開挖及灌漿作業不當所致，並進一步將死魚樣體送驗檢測，釐清魚群可能死亡原因。

仁愛鄉南豐村於去年卡努颱風引發豪雨期間淪為重災區、加油站遭土石淹沒畫面震驚全國，爾後又不時傳出遭傾倒廢土等等環保案件；縣府環保局指出，於25日上午接獲民眾陳情：當地眉溪流域發現死魚，稽查人員立即前往現場 進行水質檢測，但未檢出氰化物、河川水色及pH值也與過往數據相當，且當地並無污染性工廠，也未發現 有遭棄置有害廢棄物情形。

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳死魚事件，南投縣環保局已緊急清除完畢。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳死魚事件，南投縣環保局已緊急清除完畢。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

環保局表示，經訪查當地河川巡守隊及居民，得知附近河道內工地前幾天持續進行開挖及灌漿，疑因作業不當造成水汙染；雖查核可疑工地時，現場進行綁筋及模板作業尚無污染異狀，但該局仍告知工地負責人若有開挖及灌漿作業，不得有水污染影響河川水質及生態行為，否則將依《水污染防治法》第30條告發。

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳死魚事件，南投縣環保局已緊急清除完畢。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

▲仁愛鄉南豐村眉溪河段上周末傳死魚事件，南投縣環保局已緊急清除完畢。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

環保局當天下午也調派人員至現場進行死魚清除作業，同步採集保存部分死魚樣體，後續將送驗檢測，釐清集體死亡原因，並呼籲民眾若發現死魚事件，可撥打環保局污染陳情電話（049-2234685），並告知詳細位置，該局將派專人進行處理。

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