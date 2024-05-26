工人騎車突左切被撞死！21歲BMW男驚喊：來不及剎　遭法官判刑

記者陳韻如／台中報導

台中市北區進化路與富強街口2023年6月14日晚間發生一起死亡車禍！29歲王姓男子騎車行經事故路口時突然左偏，後方21歲許姓BMW駕駛閃避不及當場撞上，導致王男人車噴飛數公尺遠，緊急送醫搶救仍宣告不治。法院審理時，認定許男嚴重超速，才導致遇到狀況時剎閃不及，進而導致悲劇發生，因此依法將他判刑6個月，得易科罰金，緩刑3年。

▲台中市北區進化路與富強街口BMW撞上左轉機車，騎士死亡。（圖／民眾提供）

這起案件發生在2023年6月14日晚間8時24分，透過畫面可以看到，當時王男騎著機車行經事故路口，疑似想要左轉，便立即向左偏移，但才剛偏過去，隨即就遭到後方內側車道的BMW猛力撞上，王男因猛烈撞擊人車噴飛數公尺遠，路面還一度擦出火花。

警消獲報到場時，王男因頭部挫傷合併雙側耳漏、左小腿大面積開放性傷口等傷害，緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

根據道路交通安全規則規定，依速限標誌或標線之規定，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過50公里；但在設有快慢車道分隔線的慢車道，時速不得超過40公里；未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過30公里。

然而，法官勘驗行車紀錄器影像時，發現許男嚴重超速，且依照台中市車輛行車事故鑑定委員會推算結果，許男當時車速應在每小時93公里，才導致遇到突發狀況時剎閃不及而撞上王男，許男明顯涉有過失，但審酌他坦承犯行，且也已與王男家屬達成和解，最終依過失致死罪判處3月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑3年。