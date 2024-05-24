快訊／逃亡4天雙北趴趴走！殺人未遂犯簡郁紘脫逃罪起訴

▲簡郁紘脫逃罪遭基隆檢方起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆某醫院脫逃，因他罹患思覺失調症、具有攻擊性，警方急發通緝，直到22日於新莊將人逮捕到案。據了解，簡嫌脫逃期間，足跡遍布基隆、雙北各地，他甚至還搭乘大眾運輸工具趴趴走，警方後續將他移送法辦。基隆地檢署今偵結，將簡嫌依涉犯脫逃罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

回顧案情，因犯下殺人未遂案件遭判刑的簡嫌，因患有思覺失調症，再執行前執行刑罰前先進行5年監護，但他卻於19日從醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據調查，簡嫌脫逃後足跡遍布基隆八斗子、台北市松山區、西門町、龍山寺，甚至搭乘捷運到新北板橋新埔捷運站再轉乘公車前往新莊，最後終於在22日晚間於新莊落網。

警方22日晚間將他送往基隆地檢署調查脫逃案，23日再解送回北檢歸案，後續送往擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，繼續接受較高強度戒護的監護處分。

基隆地檢署今日偵結，檢方認定簡嫌為依法拘禁之人，但卻趁隙脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪，向法院聲請簡易判決處刑。