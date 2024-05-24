瘋電影／特技玩家　用命拚搏逼真

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，這是一部向特技演員致敬的電影，劇情流暢，由於是一線頂流，讓整體動作片有更上一成的質感，而描述電影圈內惡棍主演把持劇組，也是相當有可能的，畢竟他們財力雄厚，呼風喚雨，整體感是新鮮又好看的，跟著萊恩葛斯林看電影，沒有失望過的。

在這個電腦特效取代一切的科技時代裡，特技演員要有立足之地，除了功夫底子要夠，技巧性靈活度和膽識都必須修練更高，並且有幸搭上一線主演，真的是很不容易，必須致敬。非常好看的娛樂大電影。

片 名：特技玩家

英文名稱: The Fall Guy

導 演: 大衛雷奇

主 演: 萊恩葛斯林、艾蜜莉布朗、漢娜沃丁厄姆、亞倫泰勒強森、溫斯頓杜克

類 型: 動作、劇情、喜劇

製片國家/地區: 美國

語 言: 英語

上映日期: 2024/04/26

片 長: 126分鐘



劇情大綱

改編自葛倫·A·拉森開創的1980年代同名電視劇。電影由雷恩·葛斯林、艾蜜莉·布朗、亞倫·強森、溫斯頓·杜克、漢娜·沃丁厄姆和史蒂芬妮·許主演。故事講述一名飽經風霜、已過巔峰的特技演員因以往合作的影星失蹤，導致自己牽扯上一連串的麻煩。

▲新上任女導演和特技演員男友，有著奧妙的關係。

▲高難度的危險特技。

▲特技演員真的都在賣命。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI