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圖書館驚見「裝水魔人」！日裝好幾桶　6層樓飲水機「全沒水」

在台南市，圖書館飲水機時常遭遇民眾自備大型容器前往裝水，導致他人無水可用。（示意圖／TPG達志影像）

▲台南市圖書館飲水機時常有民眾自備大型容器前往裝水，導致他人無水可用。（示意圖／TPG達志影像）

圖文／CTWANT

在台南市的圖書館飲水機時常遭遇民眾自備大型容器前往裝水，導致他人無水可用。台南市新總圖就發生B1到5樓，飲水機全部沒水可用的窘境；鹽埕圖書館也遇到部分民眾大量取水，害其他人無水可喝，還屢勸不聽，讓圖書館不得不貼出「求求你」的公告，請求民眾取水以500毫升為限，請勿多裝。

據《TVBS》報導，台南市的圖書館近日貼出公告，「求」民眾們高抬貴手，裝水時以500CC為限，讓其他人有水可喝。會貼出這種公告的原因，是不少民眾會把公共飲水機的桶裝水當成自家的，每天一開館就帶著大容量的容器來裝水帶回家，害真正的讀者口渴時無水可喝。

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鹽埕圖書館負責人康宜棋表示，看過許多民眾一次拿著2、3大約2000CC的家庭號牛奶瓶來圖書館裝水，再用大帆布袋裝起來扛回家，還表示：「很多人都是熟面孔，規勸到我們都已經認識他是誰了，但是就是屢勸不聽，這種情況還蠻嚴重的，所以我們很苦惱，畢竟這是公共財嘛，飲水機也不是說你專屬的啊。」

台南市圖新總館，也遇到了同樣的狀況，有長期在圖書館讀書的使用者表示，就是有固定的幾個人，拿著大容量的塑膠瓶來裝水，反應了也沒有用，行徑已經持續了2、3年了！

事實上，圖書館提供的飲用水雖然不限定民眾取用，但一旦被裝完，就要重新裝水煮沸，再等待冷卻。過程動輒1、2小時，中間其他民眾就無水可用。台南市圖新總館就曾發生從地下室B1到5樓，整棟樓飲水機「全部沒水」的窘境。館方只能呼籲民眾多發揮公德心，在裝水時多想想其他人。

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