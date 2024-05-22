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東港安泰醫院聯手瓦磘國小附設幼兒園　打造兒童優化醫療照顧

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院今(22)日到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園，宣導幼童照護安全及夏季腸病毒流行期間居家照護，並推動三歲以下『幼兒專責醫師制度』的重要性，活動融入端午節立蛋習俗及親子共同DIY彩繪蛋的親子活動，場面相當熱絡，家長及幼童學到健康保健常識，收穫滿滿。

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院蘇主榮執行長及兒科主任林世雄醫師，帶著幼兒專責醫師制度活動小組，到瓦磘國小附設幼兒園進行這項「幼兒專責醫師制度育兒團體衛教」活動。

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港安泰醫院醫護人員到新園鄉瓦磘國小附設幼稚園進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動中，小兒感染科唐家婉醫師主講「幼兒照護安全及腸病毒居家照護」，宣導幼童照護安全及夏季腸病毒流行期間居家照護，並推動三歲以下『幼兒專責醫師制度』的重要性，讓與家長、學童學到各種保健常識；並讓孩子參與端午節慶立蛋習俗，大夥想辦法把雞蛋第一時間立起，加油聲此起彼落，相當熱絡。

瓦磘國小附設幼兒園主任謝鈴珊表示，很開心能和安泰醫院共同舉辦育兒團體衛教活動，這次活動小朋友和家長反應都很熱烈，紛紛表達希望能再舉辦類似的活動，未來也期待能和安泰醫院共同推動『三歲以下幼兒專責醫師制度』，共同創造瓦磘地區醫療的「兒童優化醫療環境」，提供孩子身、心、靈都健康的全人照護醫療。

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