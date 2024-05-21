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他大肚子像「懷3胞胎」　打31針利尿劑...中年男瘋狂排尿1萬cc

▲中年男患有心臟病肚子大得像懷3胞胎。（圖／員榮醫院提供）

▲中年男患有心臟病肚子大得像懷3胞胎。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名48歲有高血壓中年黃姓男子，肚子脹到像懷了3胞胎，連躺平睡覺都成問題，年初到醫院檢查才得知心臟有問題，打了31針利尿劑，排出1萬CC的尿，肚子才消下去，後來去爬山健身，又發生休克昏倒意外，幸好一名背著神像的男子路過將他救起，黃男驚覺「神助」，上個月到員榮醫院求診，用EECP（體外反搏機）治療，才重拾健康。

院方說，男子8年前發現有高血壓，但他不以為意，也未服藥。今年初肚子愈來愈大，他家人還笑說「像懷三胞胎」，到醫院也沒有查出病因。他說，只覺得愈來愈喘，連躺著睡覺只要3分鐘就會喘不過氣，今年1月起，只能坐著睡覺，由於腹脹難耐，3月間到某醫學中心一天內打了31針利尿劑，排出1萬西西的尿，肚子才消下去。

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▲中年男患有心臟病肚子大得像懷3胞胎。（圖／員榮醫院提供）

▲中年男肚子消下去了。（圖／員榮醫院提供）

男子心想爬山健身應該會改善心臟問題，未料今年3月23日到苗栗三灣仙山爬山，爬到山頂時坐下休息喝水，疑似心肌梗塞，突然昏倒不醒人事，剛好有一名背著一尊神像爬山的男子剛好經過，為他做了30分鐘CPR，再由苗栗縣消防局獅潭分隊消防人員將他送醫，讓他認為「冥冥中似有神助」，之後才到員榮就醫。

員榮醫院主任郭勛南表示，經檢查後發現男子左心室無力，連帶引發右心室無力，長期下來造成右心衰竭。血液滯留在身體的靜脈，也讓肝腫大，食慾下降，下肢腫脹，腹水無法排出等等情況，肚子才會如孕婦那樣大。

▲中年男患有心臟病肚子大得像懷3胞胎。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院心臟科主任郭勛南。（圖／員榮醫院提供）

郭勛南表示，心臟如同一個馬達，心臟功能如果衰竭的話，就像馬達失去動力，最終將無法運轉，「體外反搏機」的EECP，功能如同一個體外的馬達，可以讓心臟適度休息，減輕負荷，增加冠狀動脈血流改善心肌功能，再加上藥物治療，患者如今已重拾健康生活。

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