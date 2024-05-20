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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車塞爆139縣道！彰化芬園土地公請吃泡麵　日嗑千碗恐斷炊

記者唐詠絮／彰化報導

快斷炊了！彰化縣139縣道芬園鄉大竹村「福榕宮」，自5年前為香客、單車車友吃免費泡麵、還有香氣四溢的牛蒡茶解油膩，成為彰化知名泡麵土地公廟，今年過年到訪遊客塞車超過1公里長，假日到訪的遊覽車大爆滿，一天可以吃掉千碗，如今倉庫僅剩不到100箱，恐無法撐過一天，廟方緊急提撥香油錢購買泡麵因應。

▲到福榕宮吃泡麵補財庫爆紅，遊客絡繹不絕。（圖／許池沼提供，以下同）

▲到福榕宮吃泡麵補財庫爆紅，遊客絡繹不絕。（圖／許池沼提供，以下同）

▲到福榕宮吃泡麵補財庫爆紅，遊客絡繹不絕。（圖／許池沼提供，以下同）

福榕宮位在大竹村大彰路一段、139縣道17k附近，內有一棵超過百年榕樹公，由地方人士集資興建廟宇「福榕宮」，早年道路拓寬，再增建牌樓，1984年入火安座，是在地信仰中心，香火鼎盛，多年前廟方提供飲水機及泡麵、牛蒡茶包，讓來往的單車族免費，不僅成為遊覽車中途休息站，更是有不少遊客專程前往吃泡麵、賞風景。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

副主委許池沼說，今年光是春節7天已經嗑掉6萬碗，一到假日遊覽車更是絡繹不絕，一天可以吃掉千碗，近日有名信眾還願50箱，目前倉庫僅剩不到100箱，大約500碗，恐怕撐不過一天，再這樣下去恐怕會被吃垮。

許池沼說，已經有愈來愈多人來這裡吃泡麵，順便帶泡麵來還願或捐贈，但近日泡麵已經快斷炊，連續幾星期提撥香油錢應急購買，期望信眾到福榕宮「吃泡麵補財庫，捐泡麵享福氣」，歡迎香客捐泡麵補財庫，延續這份善的循環。

▲倉庫僅剩不到100箱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲倉庫僅剩不到100箱。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

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