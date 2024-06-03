「落石比車還大」！駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

▲基隆市中正區北寧路潮境公園路口今（3）日下午2時許驚傳大規模土石崩落。（圖／基隆市消防局提供）

圖文／CTWANT

基隆市中正區北寧路潮境公園路口今（3）日下午2時許驚傳大規模土石崩落，現場疑似多車翻覆，不排除有民眾受困，目前消防人員正全力搶救中。據悉，1名身穿藍色上衣的男駕駛行經事發路段，整片山壁突無預警崩落，完全來不及閃避，衣服上血跡斑斑，所幸只受到輕傷，沒有生命危險，但他語出驚人表示「前面還有車！」

基隆市消防局今日下午14時28分接獲民眾通報，指中正區北寧路潮境公園路口發生大規模土石崩落，疑有多輛汽車受困，立即派遣第一大隊、中正、信義、信二、仁愛、空拍機人員、特搜人員等，共計消防車12輛、救護車4輛、人員26名前往現場搜救。

▲現場有多車遭埋。（圖／基隆市消防局提供）

經消防局下午2時44分詢問目擊民眾，表示現場無人車受困，但有1輛車輛翻落邊坡，目前正在搶救中。另一方面，消防局於下午2時45分通知特搜人員及空拍機趕往支援，現場肉眼可見受波及車輛人員皆已脫困。至於是否還有民眾受困，仍有待救難人員進一步釐清。

根據1名僥倖逃生的駕駛說法，他當時駕車行經事故路段，整片山壁突然崩落，大量土石瞬間淹沒道路，落石比車還大，完全來不及閃避，不清楚後方是否還有車，但「前方有車，我知道，前面有」。幸運的是，該名駕駛只受到輕傷，雖然衣服上血跡斑斑，但意識清楚，沒有生命危險，已被送往長庚醫院治療。

另名民眾當時剛好到附近運動，正要開始慢跑時，有顆石頭突然滾到他面前，下秒整片山壁直接砸落眼前，接著落石如雨下，現場頓時煙塵密布、黃沙漫漫，雖然被驚悚一幕嚇得不清，仍趕緊確認附近車輛是否有人遭波及，只要看到車上有人，便提醒對方盡快逃生，但仍有1輛轎車被翻滾而下的土石撞到邊坡下。

▲基隆市消防局正全力搜救，要確認是否有其他人受困。（圖／基隆市消防局提供）

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