獨／瑪莎惡少2共犯繼續上訴求減刑　常送便當給街友做公益

▲陳與李常抽空到台中火車站發放便當。圖為示意圖。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案，主嫌張敦量二審依殺人未遂等罪判刑9年，另2名共犯李韋霖與陳勁豪則依傷害罪判刑3年，2人在2022年獲得交保。據指出，陳、李在案後積極從事公益，工作閒暇時多次抽空自掏腰包，購買100個單品售價百元的燒臘便當，到台中公園或是或台中火車站發放給街友，供街友飽餐一頓。

全案發生於2021年，張敦量等3人因行車糾紛，將宋姓男大生打得重傷入院，張等人當時背景也遭起底，張敦量為食品廠小開，陳勁豪雙親開設淨水器公司，李韋霖家中則是車床工廠。

據指出，陳勁豪案後沒有回到家裡幫忙，而是從事油漆工，他在假日時會自發性的購買要價百元的燒臘便當約100個，到台中公園、台中火車站等地，將便當發送給當地街友，買便當的錢是由自己付錢。李韋霖則疑似繼續從事博弈相關行業，但李也會跟著陳到處發便當。

據指出，陳、李目前仍堅持在案發時，僅出手推了宋姓男大生一下，並未參與後續踹頭、打人等行徑，涉案較輕，將會持續上訴，力求減刑。2人目前積極從事公益。

據查，本案於去年3月1日一審判決出爐，張敦量遭台中地院依殺人未遂、強制等罪，判處9年有期徒刑，陳、李依重傷害罪判刑4年8月；去年9月27日，二審宣判張敦量維持一審判決，陳、李則由重傷害改為傷害罪，刑期減為3年。張敦量無意上訴，已轉台中監獄服刑，陳、李則繼續上訴至最高院。