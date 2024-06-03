獨／瑪莎惡少主嫌張敦量已移中監服刑　判9年放棄上訴原因曝　

▲張敦量二審判刑9年定讞，已於今年1月服刑。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市2021年發生的瑪莎拉蒂3惡少一案，主嫌張敦量一審遭台中地院依殺人未遂、強制等罪，判處有期徒刑9年，經上訴二審，法官維持一審判決，仍判9年。據了解，張敦量無意上訴三審，他已於今年1月送至台中監獄服刑。

據了解，張敦量認為外界輿論對他不公，就算上訴最高院也頂多減刑1、2年，不如提早服刑，遂不進行上訴。另2名共犯陳勁豪及李韋霖，二審依傷害罪判刑3年，陳、李仍繼續上訴至最高院。

