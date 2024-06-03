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社會 社會焦點 保障人權

阿伯未繳機車強制險挨罰2500　屏東執行署見悲慘身世暖開捐戶

▲屏東執行分署長柯怡如致贈物質給蔡姓阿伯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署長柯怡如致贈物質給蔡姓阿伯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市蔡姓阿伯未繳納機車強制責任險挨罰2500元，被移送屏東執行分署執行，執行人員發現他的太太及成年兒子都是極重身心障礙者，其中太太一周要洗腎3次，處境相當可憐，分署人員不但未執行，還把他存款開立補助款專戶，避免影響他家運作，在端午節前夕，還捐贈物質，愛心令人感動。

端午節將屆，法務部行政執行署屏東分署柯怡如分署長日前攜帶愛心物資，在里長的陪伴下，與分署人員關心轄區80多歲弱勢義務人蔡姓阿伯。

他的太太是極重度身心障礙，一週要洗腎三次，已屆中年的兒子則是無法言語的重度身心障礙者，全家借住在屏東機場附近榮民遺留的平房，年事已高的他，仍樂天一肩扛起照顧他們的責任，雖里長及社會處已介入處理給予相關補助，然仍不足以支應全家生活開支。

他因未繳納機車強制責任險挨罰2500元，案件去（112）年被移送到分署執行時，在屏東縣啟智協進會社工的協助下，執行人員到阿伯住處現場訪查，發現他的住家環境並不宜居，除了轉介縣府社會處辦理經濟協助及身障子女之居家照顧外，並與社工協助他把存款開立補助款專戶。

柯分署長關心他的近況，日前指示書記官主動與他聯繫，詢問目前需要的物資或協助。由於他的配偶洗腎中，所以分署愛心社為她準備了洗腎專用的營養品，分署長則致贈雞精與點心禮盒讓阿伯補充體力，同仁也自發性地準備全家都能用上的清潔用品與全聯社禮券，由分署長親自拜訪送暖，希望他能感受到屏東分署全體同仁的端午關懷與心意。

屏東分署表示，執行人員因為執行案件更有機會發現義務人的困境，本於「執行有愛、公義無礙」之理念，希望藉由適當的轉介，可以跨機關串起社會安全網，也期許在同仁的主動關懷中，讓義務人感受到屏東分署的溫暖。詳情請參閱分署官網公告、IG、FB與LINE訊息！

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