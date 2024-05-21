休旅車停門口「就是不開走」　屋主氣炸架鷹架圍住...反被開罰

▲▼白色休旅車被鷹架團團包圍。（圖／翻攝自臉書社團小港桂林新大小事）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名胡姓男子將車子停在小港區新豐街一處民宅前，屋主認為車子擋住出入口，幾經協調無果後，屋主「剛好」整修家裡電燈，在車子的周邊架起鷹架，讓車子「動彈不得」，但胡姓車主仍然不為所動，至今該一個禮拜都沒有去移動車子。警方表示，由於該處並沒有劃設紅線，因此無法強制拖走或移動車輛，只能私下協調，反而是屋主架設鷹架沒有申請，因此已要求屋主拆除，並開單舉發。

網友在臉書社團「小港桂林新大小事」上PO文，只見一輛白色休旅車四周被鷹架圍繞，PO文者指「這位車主，請自愛，有點公德心好嗎～從星期五開始停在我家門口，擋住自家門口影響進出，請你移個車，三請四請請不來，警察打給你也是請不動！沒關係，敵不動，我也不動！」，疑似出現停車糾紛。

轄區小港分局表示，17日15時許，屋主報案指出，一輛自小客車擋住了他的住處出入口，也妨害家中電燈維修工程，警方接到報案後，立即聯繫自小客車的胡姓車主，但胡男表示，他並未違規，也未影響到住戶的出入，因此不會移車。

警方表示，由於該處並未劃設紅線，警方無法依據道路交通管理處罰條例對胡男進行舉發，也不能強制拖離；反而是屋主在架設鷹架並佔用道路進行施工時，未申請許可，因此警方依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款對屋主進行舉發。

警方在多日的調解後，成功聯繫到屋主並協助他拆除鷹架，並勸說胡男將車輛移開，但胡男仍不為所動，目前該車仍停在屋主門前。