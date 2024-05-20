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大陸 大陸焦點 特派現場

殺人逃亡20年「裝啞吧」　落網後開口一句話：憋死了

▲▼ 嫌犯裝啞吧20年 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲大陸肖某殺人後逃亡，裝啞吧20年 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

湖北襄陽一名肖某2因鄰里糾紛，打死鄰居後逃離家鄉，20年來偽裝成啞巴在福建拾荒為生。近期警方運用大數據資料，抓獲肖姓男子，他落網第一句話是，「憋20年沒有說話，特別難受，非常想念家裡人。」

綜合陸媒報導，肖某今年56歲，原是襄城區歐廟大營村村民。2004年5月22日傍晚，因一場鄰里糾紛，年輕氣盛的他用鐵鍬敲打鄰居頭部，導致對方搶救無效死亡。

事發後，肖某深知罪責難逃，連夜逃離了家鄉，開始了長達20年的逃亡生涯。為了隱藏身份，選擇了最不起眼的生活方式，從事拾荒工作。

▲▼犯罪,陰暗。（圖／免費圖庫pxhere）

▲肖某裝啞巴不與人交流，最終被大陸公安識破。（圖／免費圖庫pxhere）

他一路流浪到福建安溪縣一處深山之中，為了不被人識破，偽裝成啞巴長達20年，從不與人交流，只靠變賣廢品維持生計，也不與家裡人聯絡，親友也以為他早已去世，但老家的警方從沒放棄對他的調查

今年4月，襄城警方對歷年逃犯進行了數據資料研判，發現福建安溪某位拾荒人與命案逃犯肖某的特徵吻合。警方立刻展開跨省調查時。

今年5月初，肖某和當地人打架，當地警方處理時，發現這名拾荒人就是潛逃二十年的肖某，就試探著與他對話，「你是湖北歐廟的嗎？」

肖某遲疑一下，竟然開口說話，「是的。」然後向警方說自己憋了20年沒有說話，感到特別難受，非常想念家裡人。

他還說，「離開的時候，孩子才11歲，現在20年過去了，不知道家裡人可好？」

如後，他被襄城警方從福建安溪押解回襄陽歐廟指認現場。雖然村裡變化很大，但當年的作案地方，他卻仍記得很清楚。

至於為何潛逃了20年才被抓？襄城公安分局歐廟派出所副所長張智偉表示，因為肖某「裝聾作啞」，很少與別人交流，大家見了他只是點點頭笑一下，才能一直躲在福建安溪縣。

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