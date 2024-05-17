小英8年／學者批國防結構失衡　「武器多兵不足」成隱憂

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者鄭佩玟／台北報導

近年來，在美中大國博弈升級下，台海情勢隨之升溫，中共解放軍劍指台海的軍事演習也愈加頻繁，更遑論共軍機艦天天擾台。而總統蔡英文也將於5月20日卸下8年總統職務，在國防表現方面，中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪時肯定，蔡英文「能掌握機會，敢於決斷」，但太偏重軍事，使國家並未變得更安全，尤其在國防預算明顯增加，但結構上卻失去平衡，於訓練跟維護費用上減少很多，戰時帳面上雖有很多武器，但第一時間能夠出動的數量會不夠。

蔡英文8年來致力於國防自主，並提升我國不對稱戰力，不只國艦國造，也包括國機國造，如勇鷹號新式高教機、紅雀二型無人機、雲豹裝甲輪車等，都已在演訓任務中實際驗證效能。談到國艦國造、國機國造的國防自主對我國防指標性意義，揭仲指出，潛艦對於防衛作戰是很重要的部分，而美國目前都是使用核動力潛艦，不會為了要販售給他國回復本土生產線，而台灣所需的柴電潛艇只能自己做，國艦國造為了降低風險，因此在技術規格上比較保守，但仍可滿足基本作戰需求，就算技術層次上可能無法跟他國匹配，但已能符合台海作戰需求。

揭仲也直言，國防自主的瓶頸在於高階技術無法掌握，舉例而言，海軍原本要建造下一代的巡防艦，但神盾雷達系統始終無法突破，使得計畫擱置，導致在水面的飽和攻擊能力短期之內看不到提升，已經對國軍造成很大隱憂；而國機國造部分，第五代戰機應比擬美國F35，但研發成本很高，連美國都受不了必須找其他國家合作，也涉及高端技術，國內也缺乏能力，因此要談下一代戰機要國造其實不夠務實。

國防自主的重點除了考量國家技術水準，還有預算資源，揭仲提到比方說飛彈、無人機，都是比較有能力掌握的，相關成本也能支應，但下一代戰機，甚至自己去打造水面主力艦艇就值得商榷，超過國家財力負擔，好高騖遠會造成資源浪費。

至於蔡政府推出的重磅國防改革，包括義務役期恢復一年、美軍模組化訓練，當時外界質疑此舉使中方態度只會更趨強硬，無疑又是把兩岸關係當成了犧牲品，揭仲則點出現實面，隨著中共海空戰力提升，以後的主力將會是從空中來，直接超過海峽防禦地帶，因此國土防衛戰越來越難避免，確實需要更多地面部隊，遠超志願役的常備人數。因此，把役期從四個月增加至一年，平時加強訓練，減少對後備動員的依賴，光是2027年就能增加五萬人。

此外，揭仲也指出，原本四個月只能訓練單兵作戰，但高階的訓練，特別是組合訓練，四個月的役期根本做不到，延長後的役男才能接受完整訓練；且戰力形成速度更快，不用像以前動員完還要訓練，所以「蔡英文做了正確但不容易的決定，一般政治人物未必願意碰。」

此外，揭仲也肯定，隨著軍事交流提升，美軍可以對國軍提供幫助，聯兵營到美國進行移地訓練，對於國軍戰力有正面助益。

不過，揭仲也分析蔡英文留下兩大問題給賴清德，首先，身為戰力核心的志願役人力大量流失，平時至少需要16萬7000人，但去年6月降到15萬，離退情形大量增加，對於國軍戰力有很大影響；其二，國防預算明顯增加，但結構上卻失去平衡，年度預算加上特別預算，多用在採購跟研發，但在訓練跟維護費用上卻減少，比例已經到1.7比1，這五年下來，採購跟維護已經失衡，萬一真要打仗時，帳面上武器有很多，但第一時間能夠出動的數量可能就會不足，需要準總統賴清德引以為鑑。

▼中華戰略前瞻協會研究員揭仲。（圖／資料照）

