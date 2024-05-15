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律師與詐團合作　竟是「檢察官女友」出謀策劃！

桃園地檢署檢察官吳亞芝竟幫忙涉詐團的律師男友朱一品出謀劃策。(翻攝自桃園市政府網站)

▲桃園地檢署檢察官吳亞芝竟幫忙涉詐團的律師男友朱一品出謀劃策。(圖／鏡週刊提供)

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師月入300萬元案，爆出司法版無間道案外案，除了橋頭地方法院石育恩法官居間打聽消息及幫忙詐團藏錢、送錢，本刊調查發現，桃園地檢署檢察官吳亞芝竟幫忙涉詐團的律師男友朱一品出謀劃策，由於法官及檢察官都捲入此案，相關事證均已遭查扣，是否涉及不法，北檢將持續擴大調查中。

本刊調查，朱一品律師2022年4月間想加入鄭鴻威的團隊接案，但後來案子都被另名律師陳漢笙(本案共犯已遭起訴)搶走，朱一品的女友、桃園地檢署吳亞芝檢察官即在LINE對話中向他表示可惜，並說：「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」，此外，吳亞芝檢察官會幫男友朱一品即時監看「律師派案群組」，告訴朱一品有被派到案子，吳亞芝還曾在LINE中建議男友可與鄭鴻威談合作模式，事後朱一品即與鄭鴻威長期合作，並提供應訊的筆錄大綱。

吳亞芝原本擔任律師，後來轉任檢察官，比照司法官59期任官，目前在桃園地檢署擔任公訴組檢察官，涉案律師鄭鴻威等人陸續遭收押後，今年4月間吳亞芝即自請調查，據了解，桃園地檢尚未收到北檢移轉相關資料。

本刊調查，此一詐騙集團組織細密，層層分工，鄭鴻威律師擔任加入暱稱「銀河車隊-美國」詐欺犯罪集團軍師頭，替遭逮的詐團被告派案請律師，設有「律師派案群組」，出庭後律師彼此間會互通消息，洩露偵查秘密給彼此，以監視被告有沒有供出其他集團成員，共有朱一品等16名律師涉入遭列被告起訴，至於幫忙藏錢的石育恩法官與鄭鴻威等多名被告都是政大法律系畢業。

檢察官發現，「銀河車隊-美國」詐欺犯罪集團的上游成員，在通訊軟體telegram上有一個名為「吳檢察官」的人，鄭鴻威在告訴「吳檢察官」遭逮的被告吳姿伶供出上游後，「吳檢察官」即找吳姿伶算帳，質疑她為什麼要這麼做，台北地檢署也正比對相關資料，要調查「吳檢察官」是否即為桃園地檢署檢察官吳亞芝，全案正擴大偵辦中。


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