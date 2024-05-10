桃園賭場藏棋牌社摸彩吸賭客　籌碼換現金...30人被逮

▲棋牌社以高價黃金為摸彩噱頭，實則讓賭客以籌碼1比1換現金進行賭博行為。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某棋牌社遭多次檢舉內有賭博情事，表面上為休閒娛樂麻將，並張貼摸彩海報，以頭獎為高價黃金(黃金把把胡)、還有多個開運紅包等禮品，吸引賭客上門對賭，實則讓賭客以「籌碼換現金」進行賭博行為，警方昨晚見時機成熟一舉攻堅查獲，帶回44歲王姓負責人馮姓員工及男、女賭客30人，查扣賭資、籌碼及賭具。

▲▼警方昨晚持搜索票一舉查獲負責人、工作人員及賭客共32人。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局接獲民眾檢舉桃園區某新開2月餘的棋牌社，以合法掩護非法從事賭博行為，該棋牌社表面上為休閒娛樂麻將，透過LINE私自Call賭客，並張貼摸彩海報，以頭獎為高價黃金(黃金把把胡)、還有多個開運紅包等禮品，吸引賭客上門對賭，實則讓賭客以籌碼1比1兌換現金。

警方立即成立專案小組，積極布建情資及蒐證並向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，9日夜間22時30分許見時機成熟，一舉查獲，現場帶回王姓負責人(44歲)、馮姓員工(40歲)及賭客等30人，查扣不法所得萬餘元、籌碼一批(16萬餘點)、麻將賭具數副，全案依法移送偵辦。

桃園警察分局表示，任何桌遊、麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並依第三方警政報請市政府裁處，相關業者切勿以身試法。