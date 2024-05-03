緊急狀態！巴西暴雨29死史上最嚴峻　市長拍片「整座橋被沖走」

▲市長拍攝關於天氣惡劣的影片，身後橋梁被沖走。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西南部連日暴雨引發洪水、土石流災情，水壩潰堤，造成29人罹難、至少60人失蹤，南大河州當局已宣布進入緊急狀態，全境停課，州長更稱這是南大河州史上最嚴峻災情。根據該州聖特雷札市長卡莫4月30日發布的影片，她身後整座橋當場被猛烈洪水沖走。

▲南大河州災情嚴重。（圖／路透）

BBC、半島電視台報導，巴西這場災情自上周六以來約有1.5萬人逃離家園，南大河州全境至少50萬人沒有電力、乾淨水可用，連日暴雨摧毀橋樑與道路，使得部分地區與外界聯繫中斷，沒有電話、網路可用。此外，科蒂波朗（Cotiporã）與本圖貢薩爾維斯（Bento Gonçalves）之間的水壩潰堤，引發2公尺高大浪，在淹水區再度掀起恐慌並造成進一步破壞。

▲▼ 民眾爬上屋頂待援。（圖／路透）

搜救人員仍持續在倒塌建築物、橋梁、道路的瓦礫堆之中尋找失蹤者的身影，還有許多受災戶爬上屋頂躲避洪水。南大河州州長雷特（Eduardo Leite）表示，南大河州正在應對史上最嚴峻災情，預計死亡人數還會攀升。根據該州聖特雷札市長卡莫（Gisele Caumo）4月30日發布的影片，她身後整座橋當場被猛烈洪水沖走。

總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2日來到災區視察，承諾將提供足夠的人力與物資，盡量減少當前極端事件在該州造成的苦難。聯邦當局至今已派出12架飛機、45輛車、12艘船，同時動員626名士兵救災，協助清理道路、分發食物與床墊。

然而天氣預報警告，南大河州主要河流瓜伊巴河（Guaiba River）的水位3日可能上升至4公尺，河岸部分地區已經氾濫成災。由於有土石流風險，當局敦促民眾避開國道沿線，要住在河邊或山坡上的居民撤離。

▼南大河州州長坦言，這是該州史上面臨最嚴峻的災情。（圖／路透）