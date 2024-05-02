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索羅門外長當選新總理　曾喊「恪守一中原則」與北京建交

▲▼ 索羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele，左）當選總理。圖右為中國大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／路透）

▲馬內萊（左）曾於2019年出訪中國大陸，兩國在北京舉行建交儀式。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

索羅門群島4月17日舉行國會大選，由於並無政黨獲得足夠席次以組成政府，當選議員2日進行秘密投票，外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）以31票對18票擊敗反對派領袖馬修威爾斯（Matthew Wales），當選新一屆總理。馬內萊曾於2019年以外交部長身分出訪中國大陸，正式宣告索羅門群島與台斷交轉向北京。

路透、澳洲廣播公司報導，在索羅門群島警方加強首都荷尼阿拉（Honiara）安全措施之際，該國當選議員2日陸續抵達國會進行秘密投票，索羅門群島總督武納吉（David Vunagi）在國會大廈外宣布，馬內萊獲得31票，反對派領袖馬修威爾斯獲得18票，由馬內萊當選新總理。

馬內萊2日表示，他很榮幸當選總理，這是歷史性一刻，如今人民已經發聲，呼籲各方保持冷靜，要向世界展示索羅門群島做得更好，必須尊重選出總理的民主程序，「我將勤勉廉正履行我的職責，在任何時候都把人民與國家利益置於其他利益之上」。

馬內萊在親中總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）任內擔任外交部長，並以外交部長的身分出訪中國大陸，正式宣告索羅門群島把外交關係從台灣轉向中國，更稱索方將恪守一個中國原則，支持一帶一路建設。

另一方面，索羅門群島首都荷尼阿拉不時會發生騷亂暴動，自從4月國會大選以來，來自澳洲、紐西蘭、斐濟、巴布亞紐幾內亞的數百名警力仍留守索羅門群島，協助維持和平。

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