5300萬頂級超跑「牽車隔天撞爛」！悲劇畫面瘋傳　網紅發文道歉了

▲ 價值130萬英鎊的超跑才剛改裝完,隔天就撞車。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國一名YouTuber日前分享自己花費台幣5300萬入手的McLaren Senna頂級超跑,未料才剛改裝完,牽車隔天上街試駕就失控撞爛,還造成3人受傷,影片在網路上瘋傳。

《太陽報》報導,跑車網紅巴爾塞吉昂(Edmond Barseghian)YouTube頻道有近20萬人訂閱,IG也有逾31萬粉絲,近期花費130萬英鎊(約新台幣5300萬)購買這輛McLaren Senna,4月25日才在YT上傳影片炫耀。

Fans of the McLaren Senna look away



Showing off ends badly for this owner who is reportedly Edmond Mondi.



His Instagram suggests he took delivery just a few months back and it is VERY unique spec (see IG post included).



Los Angeles ????????



Source: Reddit slattdemon99 pic.twitter.com/NysLuAYekV