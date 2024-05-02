5300萬頂級超跑「牽車隔天撞爛」！悲劇畫面瘋傳　網紅發文道歉了

▲ 價值130萬英鎊的超跑才剛改裝完，隔天就撞車。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名YouTuber日前分享自己花費台幣5300萬入手的McLaren Senna頂級超跑，未料才剛改裝完，牽車隔天上街試駕就失控撞爛，還造成3人受傷，影片在網路上瘋傳。

《太陽報》報導，跑車網紅巴爾塞吉昂（Edmond Barseghian）YouTube頻道有近20萬人訂閱，IG也有逾31萬粉絲，近期花費130萬英鎊（約新台幣5300萬）購買這輛McLaren Senna，4月25日才在YT上傳影片炫耀。

Fans of the McLaren Senna look away



Showing off ends badly for this owner who is reportedly Edmond Mondi.



His Instagram suggests he took delivery just a few months back and it is VERY unique spec (see IG post included).



Los Angeles ????????



Source: Reddit slattdemon99 pic.twitter.com/NysLuAYekV — Zero2Turbo (@Zero2Turbo) April 29, 2024

然而，網路瘋傳的畫面顯示，巴爾塞吉昂試駕超跑時發生意外。影片中可見他在眾多友人見證下開車上街，高速旋轉後卻疑似失控，直直撞上右方一棟建築，還伴隨一陣巨響和白煙，造成車頭嚴重受損。

巴爾塞吉昂事後在IG發文證實，事發時他親自開車試駕，並為自己「因為不對的事情走紅」而道歉，「我很愛那輛車，但我會克服的」，「最難過的是這件事發生在公路上，尤其是我前一天晚上才牽車，還升級了剎車、懸吊系統和輪子」。

事實上，巴爾塞吉昂去年也曾發生類似事件，當時他駕駛一輛價值22萬英鎊（新台幣近900萬）的電動悍馬Hummer EV，但僅開了14公里就撞爛。