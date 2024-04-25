伊朗知名饒舌歌手遭判死刑！　罪名與動亂有關

▲伊朗饒舌歌手薩萊希。（圖／翻攝自X@OFFICIALTOOMAJ）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗知名饒舌歌手薩萊希（Toomaj Salehi）辯護律師24日向媒體透露，薩萊希已遭伊朗革命法庭宣判死刑，罪名與2022年至2023年動亂有關。

路透、BBC等報導，薩萊希先前透過歌曲公開力挺2022年因22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）頭巾問題爆發的伊朗反政府全國性抗議活動，被指控犯下多個罪名，2022年10月被逮捕，由於最高法院裁決，他在2023年7月遭判刑入獄6年3個月躲過死刑，並於同年11月交保獲釋，沒過多久又被逮捕。到了1月份，伊斯法罕革命法庭提出新的指控。

薩萊希律師雷西恩（Amir Raisian）24日稱，伊斯法罕革命法庭無視最高法院的裁決，判處薩萊希死刑；薩萊希面臨的有罪指控包括多項貪汙、武裝叛亂、煽動騷亂等。伊朗司法部門尚未確認這項判決，不過薩萊希有20天的時間可以針對死刑判決提出上訴，薩萊希律師已公開表示一定會上訴。

▲圖為伊朗2022年12月反政府示威，海報上的人物就是薩萊希。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗2022年抗議浪潮爆發之前，薩萊希就是個直言不諱的人，被禁止在音樂會上表演，只能透過社群媒體發布歌曲，透過歌曲、歌詞大膽批評伊朗領導階層的腐敗與對異議人士的鎮壓。

針對伊朗的這項判決，美國伊朗問題特使辦公室表示遺憾，「這是該政權殘酷對待該國人民、無視人權、害怕人民尋求民主變革的例子。」