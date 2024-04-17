愛吃海鮮要注意　美研究：恐增加攝入「永久化學物」風險

▲美國研究發現，經常食用海鮮，可能增加接觸「永久化學物」的風險。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）一項研究發現，經常食用海鮮可能增加接觸「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）的風險，此風險長期以來都被顯著低估，如今迫切需要修訂公衛標章，確立人們能夠安全食用的海鮮量。此研究被發表在期刊《暴露與健康》（Exposure and Health）。

PFAS是一種含氟表面活性劑，被廣泛運用在塑膠及不沾鍋等產品，由於極高耐用性而被形容為「堅不可摧」，甚至經常被稱為「永久化學物」，它會在土壤、水域、野生動物體內累積，甚至透過食物鏈進入人體。

事實上，PFAS經常與癌症、胎兒異常、高膽固醇、甲狀腺問題、肝臟及生殖障礙有關。研究更顯示，幾乎所有美國人血液中都有可測量的含量。

研究團隊選擇新罕布夏州作為研究地點，因為那裡具有工業歷史背景，卻是全美海鮮消費最高的地區之一。

他們在沿海市場購入銷售量最高的26種海鮮，並且採檢PFAS含量，包括鱈魚、黑線鱈、龍蝦、鮭魚、扇貝、蝦和鮪魚，結果發現蝦與龍蝦的PFAS平均濃度最高，每公克肉可含1.74～3.30毫微克（nanograms），其他魚類及海產大多低於每公克肉低於1毫微克。

研究人員表示，PFAS在環境中普遍存在，因此很難確切得知這些化學物質從哪裡，或者如何進入海洋食物鏈，但2類海洋生物更有可能在體內累積。第一種是貝類，因為牠們通常棲息在靠近岸邊的海底，第二種是較大型海洋生物，因為牠們可能會透過食用小型海洋生物攝入PFAS。

該學院流行病學副教授（Megan Romano）指出，海鮮在新罕布夏州的文化及生活佔有一席之地，人們對於海洋物種的研究卻存在顯著空白，「我們的建議不是不吃海鮮，海鮮是精益蛋白質與不飽和脂肪酸的良好來源，但也可能是被潛在低估的人類PFAS暴露來源」，再次呼籲盡速制訂相關食品法規。