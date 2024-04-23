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台商「台杉」斥資3.2億新台幣　投資立陶宛金融新創

▲▼TransferGo倫敦辦公室所在大樓。（圖／翻攝Google Maps）

▲TransferGo倫敦辦公室所在大樓。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社記者陳韻聿倫敦22日專電

台灣國家級投資公司「台杉投資」近日投資1000萬美元（約新台幣3億2600萬元），支持立陶宛金融科技公司TransferGo發展亞太等區域市場。立陶宛經濟暨創新部告訴中央社，這是台立互補合作極佳範例，且TransferGo計劃運用相關資金進軍台灣市場。

這是台杉旗下「中東歐投資基金」自2022年設立以來，金額最大的投資案。

立陶宛經創部回應中央社詢問表示，台灣在半導體、電子、機械等產業具優勢，但立陶宛也有自己的強項，其中之一就是蓬勃發展的金融科技產業及其生態系。

經創部指出，金融科技可讓公司和個人以更快速、安全、對使用者友善的方式，滿足匯款轉帳、儲蓄、投資等需求。在這個領域，台灣的銀行、企業和民眾可從立陶宛累積多年的經驗獲益。

位於倫敦、專精金融科技市場的資料分析公司FINDEXABLE曾在2019年將立陶宛評為金融科技創新力全球前5強，並在2021年全球金融科技指數（The Global Fintech Index）將立陶宛列在第10名，台灣則是第35名。不過，根據各家排行榜，近兩年有更多亞太地區國家進入全球金融科技前10強，這也影響立陶宛的排名。

立陶宛經創部表示，立陶宛的金融科技生態系十分多元，領域涵蓋電子支付、身分驗證解決方案、eMoney、不動產交易科技（property technology, PropTech）等。

此外，歐盟評估，立陶宛有機會擴大生態系，發展金融監理科技（regulation technology, RegTech）、嵌入式金融（embedded finance） 等新興市場。

去年10月，立陶宛創新局（Innovation Agency）籌組商業代表團，參加台北金融科技展FinTech Taipei；組成代表團的14家立陶宛企業中，有一家就是TransferGo。

經創部告訴中央社，代表團當時與台灣的金融科技和創業投資公司展開一系列會談。台杉的TransferGo投資案毫無疑問有助為台立雙方開展金融科技合作創造動能。

TransferGo於立陶宛起家，在倫敦也設有總部。4月上旬，TransferGo宣布獲台杉投資1000萬美元。共同創辦人暨執行長德維林斯卡斯（Daumantas Dvilinskas）說，在亞洲籌資有助拓展亞太市場，亞太地區是TransferGo的「下一個前線」。

德維林斯卡斯曾在2017年入選財經雜誌「富比士」（Forbes）的「30歲以下」（Under 30）菁英榜。他近日告訴科技新聞網站TechCrunch，經營獲利加上台杉投資，TransferGo的市價估值如今已翻倍。全球新創和科技公司資訊平台Dealroom曾估計TransferGo市值約2.5億美元，但德維林斯卡斯婉拒向TechCrunch提供最新估值細節。

根據TransferGo官網，自2012年成立以來，公司服務客群已遍及逾160個國家、客戶人數超過700萬。2019年，科技新聞網站TNW曾點名TransferGo為英國前5名最炙手可熱的快速成長期新創公司（scale-ups）之一。

2022年1月，為推動台灣與中東歐國家合作、「強化歐洲鏈結」，行政院國家發展委員會宣布以2億美元設立「中東歐投資基金」，供台灣、中東歐國家及雙邊合資企業申請，並由台杉擔任基金執行單位。

根據台杉提供的資料，目前台杉已動支「中東歐投資基金」5500萬美元，投資對象涵蓋11家中東歐企業。

此外，台杉旗下有2位分別為立陶宛和斯洛伐克籍的全職經理，協助深入推動與中東歐國家的合作並開發案源。

「中東歐投資基金」執行合夥人楊明超說，台杉審核提案講求嚴謹、著眼長遠效益，在產業界已建立投資眼光精準的聲譽。

他告訴中央社，任何投資提案皆須經層層審核、縝密把關；含面談等程序，整個過程平均耗時2至6個月，第一階段就可淘汰超過5成提案，最終僅約2%能順利抵達終點線。

針對TransferGo投資案，楊明超說，堪稱「立陶宛之光」的TransferGo規劃拓展亞太、歐洲、非洲等多個區域市場，有來自台灣的台杉投資助攻，這可謂對立陶宛發送強力正面訊號。

「中東歐投資基金」資深投資經理洪敏堯則說，TransferGo擬將台杉投入的部分資金用於招募聘雇立陶宛及其他中東歐國家專業人才，勢必是對相關國家「很有感」的台灣投資案。

不過，根據公開資料，TransferGo去年才因為在遵循洗錢防治條例方面有缺失，遭立陶宛中央銀行（Bank of Lithuania）裁罰31萬歐元（近新台幣1100萬元）。記者就此詢問台杉的盡職調查（due diligence）結論。

台杉告訴中央社，立陶宛提倡金融創新，透過良好的牌照制度與監管框架設計，讓新創業者可有效率地開展金融科技業務，這也是為什麼總部位於倫敦的大型數位銀行Revolut會選擇在立陶宛申請金融執照，並以立陶宛為歐盟市場管轄根據地。

台杉指出，擁抱創新之餘，立陶宛也實施嚴謹的金融監管。從數據看，僅是去年，就有8家業者遭吊銷牌照，另有30家金融公司因缺失遭裁罰、被要求改善流程。即便是指標性的Revolut，近3年也曾因缺失遭罰款4次。

台杉強調，TransferGo去年是因洗錢防治內部規範與作業程序不夠完善遭罰，不是因為參與洗錢。TransferGo已立即改善，並於去年底提交完整改善計畫書。今年初，TransferGo已取得立陶宛央行正式信函，認可其改善計畫，並對TransferGo努力配合改善表示肯定。

台杉表示，正式核可TransferGo投資案前，台杉聘僱立陶宛及英國總計2家律師事務所，完成盡職調查及風險評估。台杉也要求TransferGo，今年執行外部稽核時，應就過往缺失項目加強查核，以確保台灣方面的投資利益。

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