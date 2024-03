立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

▲勞里納維丘斯(Marius Laurinavičius)貼出蕭美琴訪問立陶宛的照片。(圖/翻攝自Facebook/Marius Laurinavičius)

文/中央社記者黃雅詩台北23日電

立陶宛學者凌晨透過臉書透露,台灣副總統當選人蕭美琴正在立陶宛訪問,並會晤立國2位總統候選人,包括執政聯盟自由黨的查理瑪斯(Dainius Žalimas)、以及反對黨聯盟的耶格林斯卡斯(Giedrimas Jeglinskas)。

立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯(Marius Laurinavičius)在臉書貼出蕭美琴訪問立陶宛的多張照片,他表示,立陶宛當前國際關係最大事件,就是蕭美琴正在立陶宛訪問,卻沒有任何立陶宛媒體曝光此一消息。

勞里納維丘斯貼出與蕭美琴的合照指出,蕭美琴昨天訪問行程從一大早的工作早餐會議開始,蕭美琴會晤了多位立陶宛政壇的挺台人士,他本人也很榮幸參與了此一早餐會。

勞里納維丘斯說,蕭美琴在立陶宛一整天有很多緊鑼密鼓的拜會行程,晚間則在立陶宛首都維爾紐斯大學的「國際關係與政治科學中心」(Institute of International Relations and Political Sciences in Vilnius)發表演說,演說題目為「台灣的民主經驗與成果」。

勞里納維丘斯表示,蕭美琴在立陶宛多數拜會都是不公開行程,他不會將其曝光,但他可透露,立陶宛朝野2位總統候選人都參與了蕭美琴的工作早餐會,包括執政聯盟自由黨(Freedom Party)的查理瑪斯,及反對黨「以立陶宛之名」民主聯盟(Union of Democrats“For Lithuania”)的耶格林斯卡斯。

勞里納維丘斯分析,執政黨候選人查理瑪斯的友台立場是無庸置疑的,但反對黨候選人耶格林斯卡斯的出席是個「驚喜」,或許代表反對陣營也已改變對台灣的態度。

勞里納維丘斯說,對他來說唯一疑慮,是為何沒有任何立陶宛政治人物敢公開蕭美琴的來訪,蕭美琴日前訪問捷克時,雖然與捷克政府部門的會晤皆未公開,但捷克參議院議長維特齊(Milos Vystrcil)親自公開了與蕭美琴見面的照片,他認為這是立陶宛政治人物缺乏的勇氣。

勞里納維丘斯強調,台灣是立陶宛對外關係極重要一環,蕭美琴來訪無疑是昨天立陶宛國際事務圈最重大事件,因此值得被各界所知。

立陶宛將於5月12日舉行總統大選,反對黨候選人耶格林斯卡斯曾經擔任北約助理秘書長,他曾在去年7月訪台會晤國民黨主席朱立倫;執政聯盟的自由黨候選人查理瑪斯曾任立陶宛憲法法院院長。