丹麥舊證交所大火！400年歷史「4龍纏尾」螺旋頂　慘遭烈燄吞噬

▲丹麥舊證券交易所的「4龍纏尾」螺旋尖塔慘遭烈焰吞噬。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）知名地標、擁有400年歷史的舊證券交易所16日發生大火，知名的「4龍纏尾」造型螺旋尖塔也被烈焰吞噬，甚至應聲倒塌，幸好目前沒有傳出人員傷亡。

路透社報導，現場畫面顯示，舊證券交易所被大火吞噬，人們從建築物內搬出大型繪畫及藝術品，試圖挽救歷史文物。附近的財政部被疏散，警方也呼籲人們避免開車經過市中心。

舊證券交易中心是哥本哈根著名景點，也是丹麥最古老的股票交易所，它是一棟建於17世紀、丹麥國王克里斯蒂安四世 （Christian IV）時期的荷蘭文藝復興風格建築，以「4龍纏尾」的56公尺螺旋尖塔聞名。如今雖然已經不再是丹麥證交所，仍被保留作為丹麥商會的總部。

火災發生時，舊證券交易所正在整修，但目前尚不清楚確切起火原因。哥本哈根消防局表示，建築物周遭的鷹架導致救難人員更難進入火場，銅製屋頂卻導致溫度居高不下。

路透社形容，這場災難讓人想起2019年巴黎聖母院（Notre-Dame cathedral）的大火。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）也表示，「很令人悲傷。對於我們所有人意義重大的一棟標誌性建築……這是我們的聖母院時刻。」丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt ）悲嘆，「400年的丹麥文化遺產付之一炬。」