13歲少年性侵5隻狗　2男在旁拍攝！檢察官震驚「噁到令人拳頭硬」

▲13歲少年性侵5隻狗，2男生在旁拍攝！檢察官震驚「噁到令人拳頭硬」。（圖非當事狗，翻自《每日星報》）



圖文／鏡週刊

墨西哥近日發生一起令社會相當震撼的案件，一名13歲少年涉嫌性侵5隻狗，另外還有2名11歲男生在旁拍攝。承辦此案的檢察官拉米雷茲（Maria Elena Andrade Ramirez）就承認，這起案件令人相當震驚，而且是「噁到讓拳頭硬」。

據英國《每日星報》報導，就在本月初當地流出一段影片，可見一名13歲少年性侵與性虐5隻狗，警方發現後立刻啟動調查，一方面也要求各平台下架所有相關影片。最後警方循線找到片中的13歲少年，並確定拍攝地點就在下加利福尼亞州的墨西加利（Mexicali），這裡也靠近美墨邊界。另外警方也發現，還有2名11歲男生在旁拍攝。

拉米雷茲說：「你可以看到影片內有一名少年，我不知道怎麼形容，他與狗開始連結，甚至有性虐待。」拉米雷茲表示，這明顯可見少年有戀獸癖，而且行為噁心到讓人拳頭硬。另外報導也提到，這3名少年承認當時想要做「跟動物增進親密關係的事」。

拉米雷茲還說，根據墨國的少年法，拉米雷茲應該會被判2-5年徒刑。拉米雷茲也強調，少年的父母不會因而被判刑，不過必須和孩子一起接受諮詢，但如果發現父母也有涉入此案的話，那就另當別論。至於受害的5隻狗，目前已被送往動保中心進行治療，以及接受後續的安置。

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