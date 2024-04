花蓮強震！美地質調查局估10至100人死亡　發災損黃色警報

▲ 花蓮天王星大樓被震垮 。(圖/路透)

記者陳宛貞/編譯

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震,已知至少9人罹難及1011人受傷,仍有逾百人受困礦場及太魯閣國家公園。而美國地質調查局(USGS)則研判地震規模7.4,預估傷亡及經濟損失都落在黃色警報,死亡人數恐怕達到上百人。

The USGS Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (PAGER) indicates a yellow alert for shaking-related fatalities and economic losses. Sadly, casualties and damage are likely but the impact should be relatively localized. pic.twitter.com/FbeJwiVAqn