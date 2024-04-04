花蓮強震！美地質調查局估10至100人死亡　發災損黃色警報

▲ 花蓮天王星大樓被震垮 。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，已知至少9人罹難及1011人受傷，仍有逾百人受困礦場及太魯閣國家公園。而美國地質調查局（USGS）則研判地震規模7.4，預估傷亡及經濟損失都落在黃色警報，死亡人數恐怕達到上百人。

The USGS Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (PAGER) indicates a yellow alert for shaking-related fatalities and economic losses. Sadly, casualties and damage are likely but the impact should be relatively localized. pic.twitter.com/FbeJwiVAqn — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 3, 2024

USGS指出，台灣東部沿海發生規模7.4地震，這是歐亞板塊與菲律賓海板塊邊界附近逆斷層的結果，主震13分鐘後又發生規模6.5餘震。

USGS針對這起地震可能的人命傷亡及經濟損失都發布黃色警報，研判死亡人數最可能落在10至100人之間，機率達42%；經濟損失則最有可能介於1千萬美元（約新台幣3.2億）至1億美元（約新台幣32億），機率34%。雖然可能造成死傷，不過影響相對局部。

考量到震央位置、深度及機制，USGS解釋，這起地震很可能與隱沒帶上方歐亞板塊內的斷層有關。而這個構造複雜的地區在歷史上也曾發生過多次規模7.0以上強震，其中最大的就是1999年921大地震，造成至少2297人死亡，估計損失140億美元。