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拜習通話談台灣、菲律賓　白宮：兩人同意必要時通電話

▲拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會後雙方展開通話。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮官員2日表示，總統拜登與中國國家主席習近平當天上午通話約1小時45分鐘，對話中談及台灣、菲律賓與烏克蘭。拜登強調維持台海和平穩定、保持南海法治與航行自由，雙方也同意，在必要時保持電話暢通。

綜合外電報導，拜、習通話後，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，雙方通話內容是基於去年加州伍塞德（Woodside）會晤的基礎。他說拜登與習近平針對雙邊、區域、全球性議題交換意見，包括雙方合作和存在分歧的領域，過程「坦白、具建設性」。

柯比指出，拜登強調維持台灣海峽和平穩定、在南海遵守法治與航行自由原則的重要性，同時他也關注中國只要協助俄羅斯軍方，可能會對歐洲安全造成的影響。此外，也重申美方推動朝鮮報導無核化的堅定承諾。

美中兩大強權在全球有許多利益相合或相斥的地方，柯比表示美中關係是既複雜又時常很緊張，因此雙邊領導層級的定期溝通，對於有效處理雙邊關係是必要的，兩位元首也都同意，「只要有需要，會拿起電話交談。」

根據白宮資深官員說法，拜習前次通話在2022年7月，之後兩人在同年11月出席G20峰會時會晤，該次也是拜登2021年就任總統後首次的美中元首會面。第二次拜習會，則是2023年加州伍塞德的會晤。

美方官員指出，拜登與習近平在2次峰會間沒有通過任何一次電話，如今雙方認識到，維持領導人間的通話，才能更負責任地處理雙邊關係，這是非常重要的。

柯比表示，拜習結束通話後，美方將繼續透過內閣官員訪中的方式，推動外交利益，財政部長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯都將在幾周內先後訪問中國。

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