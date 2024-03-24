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交往15年男友突認「和繼妹激戰多次」！酒後曝淫亂性史　她崩潰

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲女子被男友告知，曾和繼妹多次發生性關係。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名女子和男友愛情長跑15年，感情穩定，因此她便決定和男友的家人來一場「家族旅遊」。沒想到男方在旅途過程中，卻在酒後告訴她，在跟女方交往前，曾經多次和自己的繼妹上床，甚至還對此非常「自豪」，並要求女友模仿妹妹的穿著。

根據《太陽報》報導，國外一名女網友在網路論壇Reddit上寫道，她和交往15年的男友以及他的家人們一起外出旅遊，然而在旅途中的某一晚，女網友開心地向男友表示，雖然只有見過兩次面，但自己真的很喜歡對方的繼妹。

沒想到此時喝得酩酊大醉的男友卻突然表示，希望女友的穿搭可以學學自己的繼妹。這番言論讓女友感到疑惑且不適，因此故意反問他，是否對繼妹有好感。怎知此時喝醉的男友卻突然坦承，自己在15年前與她交往之前，曾經多次和繼妹發生性行為，甚至不斷反覆提起這件事，對自己過去的所作所為非常自豪。

▲▼情侶,夫妻,機場,旅行。（圖／CFP）

▲兩人當時正在家族旅遊，女方崩潰地想要立刻訂機票回家。（示意圖／CFP）

男友還說，家裡沒有人知道這件事，他只把這件事告訴自己最好的朋友。原po聽聞後震驚不已，難以消化這個消息，不但不敢直視男友，甚至覺得對方非常噁心，更考慮重新審視兩人長達15年的戀愛關係。然而旅途還剩下3天，她仍必須與對方朝夕相處一段時間，儘管她想要立刻訂一張機票回家。

她強調，自己是獨生女，所以不確定兄妹之間這是否正常，擔憂是自己反應過度，因此上網求助網友，她甚至覺得自己這樣懷疑男友很「膚淺」。不過網友紛紛表示，「就算不是他的繼妹，他讓你穿得跟一個他曾經睡過的女人一樣，用這種方式回憶過去，非常侮辱人」、「這很奇怪好嗎！現在竟然還要求你要跟他繼妹待在一起，聽起來顯然就是還想再跟她發生性關係」、「身為一個有繼哥的人，我真的覺得很噁心，我從8歲就認識他，我們一樣大，我無法想像自己會對他產生性趣」。

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