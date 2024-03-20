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晶片供應鏈具挑戰　黃仁勳：台積電是最緊密夥伴之一

▲黃仁勳在GTC大會上公布Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳在GTC大會上公布Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

輝達執行長黃仁勳今天與國際媒體會面，他談到供應鏈面臨挑戰，並幾度表示「台積電應該是輝達最緊密合作夥伴之一」。

黃仁勳18日在輝達GTC大會主題演講發布新一代人工智慧（AI）晶片Blackwell B200 GPU，由台積電N4P製程代工。

他今天與採訪GTC的部分國際媒體會面，被問及輝達與台積電的合作，他直接回應，「台積電是我們最緊密的夥伴之一」，輝達在做的事情難度很高，「台積電表現非常出色」。

美中關係緊張，美國眾議院日前對Tiktok祭出禁令，國際媒體關心供應鏈問題，黃仁勳說，面對此挑戰，輝達必須確認兩件事，一是充分瞭解政策，二是「盡一切努力增強供應鏈彈性」。

他不諱言表示，供應鏈問題極具挑戰，一顆晶片架構產品有數萬個零組件，部分也是由中國製造提供，所有產業好比國防產業都面臨同樣難題。

他說，供應鏈問題需要各國際廠商相互協調，「台積電角色非常關鍵」。

他回應晶片供需問題表示，AI正經歷轉型，輝達還有很長的路要走，而台積電也會持續成長、一直成長，他們有很棒的技術、認真的員工，「在這波生成式AI浪潮上處於絕佳的位置」。

黃仁勳再次回應，輝達和台積電關係密不可分，應該還要更加緊密。

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黃仁勳晶片台積電

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