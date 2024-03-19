ATM「免費送錢」！衣索比亞銀行系統當機　學生狂領12.6億

▲衣索比亞商業銀行沙諾（Abie Sano）澄清，銀行並未遭到駭客攻擊。（圖／Commercial Bank of Ethiopia）

記者王佩翊／編譯

衣索比亞商業銀行（Commericial Bank of Ethiopia）16日系統故障，導致部分客戶發現可以提取比帳戶餘額還高的金額，大量有心人士發現漏洞後，隨即透過提款機提取現金或是轉帳至其他銀行帳戶，銀行在數小時後才凍結交易，但卻已造成至少4000萬美元（約新台幣12.6億元）的損失。

根據BBC報導，衣索比亞商業銀行是該國最大的銀行，然而16日卻出現內部系統故障，並且被部分顧客發現漏洞，於是他們不斷透過提款機取出比實際存款還多的現金，或是轉帳至其他銀行的帳戶。

這些不肖人士甚至還「呷好道相報」，將這個消息告訴親朋好友，還有人透過社群傳播出去，導致許多衣索比亞商業銀行的提款機前大排長龍。根據聲明，衣索比亞商業銀行花了數個小時才凍結交易，但是已經有4000萬美元（約新台幣12.6億元）遭惡意提領或轉出。

Commercial Bank of Ethiopia glitch lets customers withdraw millions https://t.co/hWJiZGFk7l — BBC News (World) (@BBCWorld) March 18, 2024

行長沙諾（Abie Sano）18日指出，大部分的現金都是被學生領取，而他們事後也發現，系統故障的消息是透過通訊軟體與電話在大學校園內傳播。吉馬科技大學（Jimma University Institute of Technology）一名學生表示，事發當天，校內的提款機前大排長龍，學生忙著領錢，直到警察趕到學校阻止，才終止這場鬧劇。

該名學生指出，他的朋友在當地時間凌晨1時告訴他可以從提款機領取大筆現金，或是用APP轉帳。

衣索比亞商業銀行創設至今已82年，擁有超過3800萬名用戶，而該行17日緊急發表聲明稱，系統是在維護與檢查期間發生故障，並非駭客攻擊，客戶無須擔心，不過事發後該行也緊急中斷所有業務。

目前至少有3間大學發表聲明「建議」學生退還不屬於他們的錢，而沙諾也強調，只要願意提前歸還，將不會追究刑事責任。據悉，有部分學生已經自願歸還。