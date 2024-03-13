▲桃園地方創生永續論壇3/23登場，即起開放報名。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為支持桃園地方創生發展，並迎接329青年節來臨，桃園市政府青年局將3月打造為「青年月」，舉辦精彩豐富的系列青年活動。3月23日(星期六) 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，邀請產、官、學界專家一同討論地方創生及永續發展的議題，開放地方創生團隊、大專院校學生與一般民眾報名參加。

市府青年局表示，本活動共有2場講座與1場論壇，並揭曉今年度「青年投入永續發展行動計畫」入選的永續團隊。講座分別邀請到小鎮文創公司創辦人何培鈞先生，以「你想活出怎樣的小鎮？」為題，期望藉由小鎮文創的成功模式，帶給年輕團隊有更多不一樣的想法；中原大學企業管理學系副教授李明彥老師，也以「大學協力地方創生-人才、產業、社區的多元整合」為題，發揮在教學領域的研究與實作能力，引領大家共同思考地方創生的多元整合型態。

論壇部分則是以「地方創生團隊如何與企業聯手創造地方永續」為題討論，由主談人-台灣地方創生基金會董事長陳美伶，分享在地方創生領域的觀察與實戰經驗，提供青年朋友不同角度的思考模式。與談人邀請到倍恩資本公司負責人謝文淵先生及國立嘉義大學校長林翰謙，藉由兩位在產業界、教育界專家的豐富經歷，分享兼具創意又實際的作法給參與論壇的青年朋友，期待大家能更有勇氣與能量，繼續在地方創生這條路上打拼下去。

青年事務局侯佳齡局長表示，今年的青年節系列活動類型多樣，除了本次的地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式之外，3月15日及3月23日均有科技新創職場體驗、3月16至4月7日舉行設計學群學習成果展、3月29日青諮委員座談會及3月30日則是溪海花卉農遊等活動，期望帶給青年朋友一個豐富的認識與體驗的機會。