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水墨作品都可以吃　「幻墨．叫真」個展顛覆當代創作思維

▲▼水墨畫展 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲阿卜極「幻墨．叫真」個展顛覆當代水墨作品思維。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

你聽過可以吃的水墨創作嗎？「幻墨．叫真」2024阿卜極個展即日起在高雄市大同醫院對面的中國書畫學會會館登場，標榜展出「可以吃的水墨創作」，16日下午的開幕典禮上將邀請來賓體驗一場真正的藝術饗宴，讓當代水墨進入你我日常生活，墨塊、墨汁除了自己品嚐外，食品等級的作品也是收藏、送禮兩相宜。

▲▼水墨畫展 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲阿卜極「幻墨．叫真」個展登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

藝術創作家阿卜極任教於高雄師範大學美術系，長期研究跨域媒材的當代書寫創作，從傳統水墨、書法的籓籬中解放紙筆墨規的形式框架，應用媒材技法橫跨水墨、油畫、書法、木質、食材等，這次展出45件創作實驗作品，演繹極古典即當代的新語彙，這次阿卜極作品的創意就是要大家透過品嚐來進行飲食消化與意識精神世界之間的對話，帶領你我再一次反思，尋覓新的藝術創舉。

三塊黑色不同的材質、大小同等刻有「幻墨叫真」的黑塊大印章，在展場地上一字排開，是黑色食材竹炭麵包的黑、是巧克力質地的黑、木材炭黑與仙草等物體黑色的聯想，穿越物性演譯談墨性的精神形意，直扣隱喻墨性之黑的本質。

▲▼水墨畫展 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲阿卜極創作食品等級的黑塊大印章。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

作品結合展覽開幕活動，現場邀請大家一起品嚐竹炭黑麵包塊，再請大家喝墨汁（黑色仙草等飲料），借「黑」寫意，讓每一個人肚子裡有墨水、身上流淌著墨的血液，讓墨的意象，存留在時間空間的意識裡，把墨的詩意塵封在永恆的記憶裡。

阿卜極表示，讓水墨的意象回到「外師造化，中得心源」美學的原初，水墨史觀來自天地萬物之靈動境地，再次還原於平實生活中物象質地，以吃、穿、喝、行、思、感進行式體現，形式即內容，物質涵融精神，肯定自己每一個當下，即是「幻墨叫真」，「幻墨」打破對傳統水墨既定疆界的技法與認知，「叫真」重新詮釋喚醒墨的生機與新意涵。

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