立法院新任總務處長敲定了！　台中新聞局副局長廖炯志出任

▲台中市新聞局副局長廖炯志（圖）將出任立法院新任總務處長。（翻攝自臺灣網路治理論壇網站）

圖文／鏡週刊

立法院昨（12日）發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，成為立法院長韓國瑜上任以來，第二波院內人事調動。本刊掌握，新任總務處長已拍板定案，將由台中市新聞局副局長廖炯志出任，背後則是台中市長盧秀燕人馬居中穿梭推薦。

適逢立法院第11屆甫開議，各立委辦公室都在進行簡易裝潢，卻爆出廠商收費昂貴不合理事件；再加上，委員辦公室所處的中興大樓，電梯修繕作業不時上演，一修再修仍始終修不好，導致朝野立委對總務處怨聲載道。

近日更爆出總務處插手限縮媒體採訪權，一連串爭議事件爆發，迫使院方高層出手處理，將周傑調任參事。而職務調整看似平調，但由於參事為非主管職，實為降調。

本刊掌握，新任總務處長人選已定案，將由台中市新聞局副局長廖炯志出任，背後推手之一則是中市府人馬，不難看出韓國瑜、盧秀燕的好交情。廖是文化大學法學博士，專長為政府組織、公共關係、中國大陸政府與政治；過去曾任內政部國會聯絡人、戶政司科長、行政院參議、黨產會國會聯絡人、教育部國會組副執行秘書。

有趣的是，台中市新聞局副局長為11職等，依據《立法院組織法》規範，立法院處長職為12至13職等，廖這波人事異動，堪稱跳級升官。

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