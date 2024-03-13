曾說「車權錢是身外之物」　新疆女包青天違法落馬超諷刺

▲號稱新疆「現代女包青天」被官宣違法違紀 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆一名女性政法官員落馬，根據相關公告新疆維吾爾自治區高級人民法院前黨組成員、副院長蔣新華涉嫌嚴重違紀違法，諷刺的是，蔣新華被媒體封為「女包青天」，曾說「車權錢」都是身外之物，如今知法犯法，已遭調查處分中。

中共中央紀委國家監委網站引述新疆維吾爾自治區紀委監委消息，新疆維吾爾自治區高級人民法院原黨組成員、副院長蔣新華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

公開訊息顯示，蔣新華出生於1962年5月，陝西長安人，1984年8月參加工作，1998年6月加入中國共產黨，西北政法大學碩士研究生學歷。曾任新疆維吾爾自治區高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員等職。

《民主與法治》2010年一篇報導介紹，2001年，蔣新華在公開選拔領導幹部的過程中，經過筆試、面試的激烈角逐，以全疆第一名的成績走上了烏魯木齊市中級人民法院副院長的崗位，之後一路晉升至新疆高院副院長。

10年後，調到新疆高院任民二庭庭長，「車、權、錢都是身外之物，領導調我去高院是對我的器重。」蔣新華說。

▲蔣新華曾說「車、權、錢都是身外之物」，最終知法犯法。（圖／翻攝 網易）

《新疆法制報》於2011年專門報導稱，蔣新華事蹟，當時她是自治區高級人民法院審判委員會委員、民二庭庭長。記者使用「當代女包公」，新疆第一個「全國審判業務專家」來形容她剛正不阿的辦案手段。

蔣新華也對自己工作內容很有想法，「從我專業的角度講，我有機會接觸到全疆的新型案件和疑難案件，我覺得我的舞台和空間更廣闊了。」

直到2022年11月，新疆維吾爾自治區第十三屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議通過，免去蔣新華新疆維吾爾自治區高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

近一年半後，官方公告蔣新華涉嫌違紀違法，過去被媒體高高等起的現代女包青天意外落馬。