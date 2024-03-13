韓國瑜踩中立紅線！　柯建銘示警：議長沒在簽法案的

▲韓國瑜（左）和江啟臣（右）現為立法院正副院長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」2草案，共同提案人卻驚見立法院長韓國瑜與副院長江啟臣，大踩議事中立紅線，掀起綠營關注。本刊掌握，相關草案在連署時，民進黨團總召柯建銘就曾向傅示警：「議長沒在簽法案的。」試圖幫韓踩煞車，如今韓、江不光連署法案，甚至同列提案人，預料草案進入審查階段，將再掀起藍綠政治角力。

根據草案內容，「環島高速鐵路建設特別條例草案」旨在要求由政府主導，完善建構花東地區全面性公共大眾運輸交通建設，建構全台一日生活圈；「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」同樣要求由政府主導，在10年內完成建構橫貫東西交通公共交通建設。2件原來相對單純的交通建設案，由於韓國瑜、江啟臣共列提案人，變成高度政治化議題。

▲由傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」，韓國瑜與江啓臣共列提案人。

本刊掌握，在草案連署過程中，包括韓辦、江辦都曾以維持中立原則為由，給了傅辦軟釘，拒絕連署法案，韓國瑜為求慎重，還曾特別諮詢了有「國會活字典」的立法院秘書長周萬來意見；然而，傅鍥而不捨，趁著開院會時，親自拿著草案到議場找韓簽名。

本刊掌握，當時柯建銘在與韓國瑜商討議事，瞥見傅要韓簽法案，柯旋即操著台語提醒：「議長沒在簽法案的啦。」他並強調，由院長提案或連署的法案，最後如果沒過關，「那難看的會是你們國民黨。」柯嘗試曉以大義，替韓擋駕，韓當下也未簽名。

未料，幾經波折，韓國瑜最終仍簽了草案，就連江啟臣也一頭栽進，隨後傅辦更以「這是韓院長主提的案子」加以宣傳，鼓勵黨內新科立委積極連署。國會正副龍頭一起出現在個別政黨提出的草案，且是共同提案人，成為立法院極為罕見的案例。

尤其，這2案將在本周五（15日）立法院會完成一讀，交付委員會審查後，即是藍綠短兵相接時刻，綠營方面已磨刀霍霍。

對此，傅辦則回應，民生法案沒有議事不中立問題，都是為了福國利民，呼籲民進黨別搞不清楚狀況，「這不是政治法案」。

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