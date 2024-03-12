改革中常會內造化　朱立倫推智庫也輕量化：周五開新董事會改選

▲朱立倫率黨內高階主管於中央黨部大廳向國父銅像獻花致敬。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨啟動組織改造，將黃復興黨部改為「退伍軍人服務工作委員會」，而黃復興在各縣市的黨部，則整合進國民黨地方黨部，也重新調整青年組織。黨主席朱立倫今（12日）說，「智庫要大幅改革」，本周將召開新董事會改選，會朝輕量化努力。

孫中山逝世九十九周年，朱立倫今與黨務主管在國民黨中央黨部獻花致意。對於近期黨內組改，朱立倫表示，智庫一定要大幅度改革，一定要走向內造化，首先要跟立法院黨團、縣市政府完全對接，這已經全力在做，智庫執行長柯志恩與各召集人都有共識；第二是必須年輕化，要把新一代想法引進智庫。

朱立倫說，智庫不可能保持這樣龐大的組織，也沒有這樣的能力經營費用，這周五就會召開新董事會改選，會朝輕量化與各界合作的方向努力。

由9名學者共同倡議，建議國民黨中常會也要組改，中廣前董事長趙少康也疾呼國民黨改革，被問到指定中常委名額是否會納入趙少康？朱立倫表示，國民黨的改造不斷在進行，不管中常會、中央委員會、黨代表，大家都有很多建議，未來配合黨的全代會一一改造、改革，至少黨組織已經完全走向內造化、輕量化、扁平化的路線，其他決策機構當然應該這樣做。現階段立法院黨團、縣市議會是關鍵力量，也是不斷能協調一起合作最重要的力量。

朱立倫說，指定中常委會配合內造化作為，包括縣市長、縣市議會議長，以及立院黨團負責人就是指定中常委的名額。毫無疑問，大家非常尊敬趙少康，他也與趙密切聯繫，對於改革提出很多建言，但他是媒體人，相信會保持中立立場，也希望學者專家多給國民黨建議與改革想法。