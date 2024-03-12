文昌帝君生日！放1物在枕頭內可「長智慧」　求考運升遷勿碰3供品

▲文昌帝君文昌帝君是庇佑功名文運與考試的神祇。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今年3月12日農曆二月初三是文昌帝君誕辰，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇。命理師楊登嵙指出，不只讀書學子需要祭拜文昌帝君，求財者也需要靠智慧投資，經營者也得做出正確決斷，都需要文昌帝君開智慧。為此他也整理了祭拜文昌帝君旺考運及財運的方式及相關禁忌，供民眾參考。

一、祭拜文昌帝君的供品：

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祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：1芹菜：代表勤學、勤奮，2蒜：計算，3蔥：聰明、開智慧、耳聰目明，4竹筍：順利，5包子、粽子：包中，6菜頭：好采頭，7桂花：發貴、蟾宮折桂，8發糕粽子：高中，9油一瓶：加油。10.文昌筆。其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

▲祭拜文昌帝君可準備芹菜、蒜、蔥等物品。（圖／楊登嵙提供，下同）

二、祭拜的供品禁忌：

祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但民俗有一項禁忌，芹菜、蔥、蒜煮時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。喝茶的時候要喝包種（包中）茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。

▲考生勿碰丸子、蛋、烏龍茶。

三、安文昌燈：

文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。

四、文昌筆：

「文昌星」主宰文昌、考試、智慧，「四」數在風水屬文昌數，「巽」為「文昌位」，五行屬木，為綠色。2024年「文昌星」在西北方，可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。用紅線將毛筆綁起來，成為一個平面，變成「文昌筆」，吊掛在「文昌位」、書桌或辦公桌，「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊，若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」；擺設對很重要，更能發揮「文昌筆」的作用。

▲文昌筆的筆尖要朝左邊。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。