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「驚蟄」下週二登場　三生肖財運大爆發！

▲▼富豪、有錢人、富人、數鈔票、數錢。（示意圖／CFP）

▲「驚蟄」即將到來，三生肖財運大爆發！（示意圖／資料照片）

記者王威智／綜合報導

24節氣中第3個節氣「驚蟄」，意味著將進入天氣轉暖、大地春雷的時節。除了是農民開始插秧的盛期，從民俗角度來看也是象徵春雷初響，萬物萌發的意象，如果能務實勤勞工作，財運也自然會找上門來。2024年的「驚蟄」就在3月5日，清水孟國際塔羅雲蔚老師透露，有3生肖財運特別旺。

生肖羊
屬羊的朋友正財運，會好的工作機會找上門，亦或是創業經商會有成績。如果是業務性質工作的人，勤跑客戶都會讓交涉順利推進。一般上班族而言，或許會有貴人出現，雖然不一定是會用讓你感受到舒服的方式進行，但能幫助你逢凶化吉，守住因為意外可能需要花出去的錢財。不過綜觀來說，生肖羊的朋友要記得，這個正財運是需要靠自身努力得來，千萬不要抱有僥倖的心態。

生肖豬
生肖屬豬的朋友最近有很多「機會」找上門，就看你敢不敢衝一波，膽是夠不夠了！最近正逢年後轉職潮，有許多還不錯的工作機會釋出，屬豬的求職者應該都可以談到還不錯的薪水。在職場上生肖豬的朋友若好好表現，也有機會被長官看到，進而有加薪升遷的機會。綜觀來看，驚蟄時節人緣、人際關係相當不錯，敢於行動會讓你財富日漸增加。

生肖雞
屬雞的人驚蟄前後工作職場上會因為你穩定的狀態，會讓長官想要提拔你，因而增加財富。創業經商的人，最近貴人運也不錯，尤其是新創業，公司狀態還不是很穩定的你們，有可能遇到伯樂，獲取幫助或是建議。生肖雞的朋友偏財運也不錯，積極表現升官加薪指日可待。做生意的人忙碌就是你開始賺錢的徵兆。

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