今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

▲國中會考5/18登場，今年19.2餘萬人報考，人數再創歷史新低。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊，教育部今公布113年國中教育會考報名人數，全國18個考區及大陸考場總報名人數共19萬2127人，比去年的19萬8673人又少了6546人，報名人數再創新低，也是從2022年起，報名人數連續3年跌破20萬人。

教育部今表示，113年國中教育會考於3月9日完成報名，將於5月18、19日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬2127人，報名人數最多的前3個考區，分別是新北考區2萬9825人，中投考區2萬9181人，及台北考區2萬1311人。

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全國試務會提醒考生，將於4月12日寄發准考證。集體報名的考生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須於4月15及16兩日提出申請勘誤，集體報名的考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。

全國試務會表示，今年包括原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，等特殊身份考生總報名人數7312人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

此外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8711人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。有關113年國中教育會考詳細資訊，請上國中教育會考網站查詢。