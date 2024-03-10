藝遊畫會於竹山秀傳醫院藝廊舉辦年度聯展　32幅畫作展至4／30

▲藝遊畫會「美麗人生」聯展本月於竹山秀傳醫院藝廊登場。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由台中市大坑社區大學油畫班發起、每年舉辦一次聯展的藝遊畫會，今年以「美麗人生」為主題，於即日起至4月30日在竹山秀傳醫院2F竹秀藝廊展出32幅精選作品。

竹山秀傳醫院指出，藝遊畫會成立於2017年7月，由創會長張麗玲、執行長楊睆翔、候任會長吳紹麗等大坑社大油畫班同學組成，陸續加入愛好繪畫的各界人士，目前已有19位會員，各自有師承、互相交流鼓勵；今年於院區舉辦的聯展，希望能用色彩點綴生命，溫暖豐富人生。

本次展出由14位老師精選的32幅作品：包括賴秀兒的油畫作品、陳孟資的立體畫作，內容有抽象、有具象，媒材有水彩、有油墨，工具善用畫筆、有刮刀，多層次不同形式的表現讓展出更豐富精彩，歡迎更多喜好繪畫的同好蒞臨欣賞。

藝遊畫會現任會長李易曈說，今年聯展以「美麗人生」為題，除感佩醫療機構人員的醫療、照顧、守護，讓病友們重獲美麗人生，同時也自我期許能精進畫藝、呈現更好的作品；竹秀傳醫院副院長曾俊凱致詞時表示，醫師照顧民眾身體健康的同時，若能透過繪畫作品的色彩、呈現的意境得到慰藉讓身心得到平衡，焦慮的情緒也能舒緩。