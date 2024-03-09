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大陸 大陸焦點 特派現場

兩女停車場超激互毆　他路過「不敢勸架」竟遭網罵翻：是不是男人？

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名男子8日在停車場發現兩名女子在互毆，他本來想過去勸架，但看了一陣子以後不知道該怎麼辦，最後無奈離開現場。不料，相關影片曝光後，男子竟遭網友網暴，大批人指責他沒有勸架，令他感到相當委屈，出面喊冤，「他們打太兇了，我不知道拉誰啊！」

從曝光的影片中可以看到，兩名女子在停車場打得非常激烈，一下出拳、一下出腿、一下拉頭髮、一下扯衣服，甚至還在地上滾。

男子見狀之後走了過去想要勸架，但見兩女打得越來越暴力，男子最後沒有出手，決定轉身離開。令人想不到的是，影片曝光之後，男子竟遭大量網友網暴，指責他沒有出手勸架，非常冷漠無情，甚至還有人罵他「是不是男人啊？」

▼兩女在停車場鬥毆。（圖／翻攝微博）

▲▼兩女停車場鬥毆　他路過「不敢勸架」竟遭網罵翻：是不是男人？。（圖／翻攝微博）

男子對此感到非常委屈，於是特別拍了影片解釋，他說，看到兩人打起來時，他本來想去勸架，但看對方越打越兇，一時不知道該拉誰，也擔心自己被牽扯進去，「我如果拉了這個，那這個就會打我；我拉那個，那個就會來打我！」

男子強調，他跟兩名女子都不認識，而且長這麼大第一次看到女生打這麼兇的，當下就傻掉了，「影片只拍到了我，後面沒拍到的還有一大群鄰居，他們也都沒有幫忙啊！」

男子還說，大家會看到這些影片曝光，就是因為鄰居都拿著手機在拍，沒人願意幫忙，「我走開之後，打了電話通知物業來處理，並不是像大家說的什麼都沒做。」

▲男子看了一陣子後決定離開。（圖／翻攝微博）

▲▼兩女停車場鬥毆　他路過「不敢勸架」竟遭網罵翻：是不是男人？。（圖／翻攝微博）

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