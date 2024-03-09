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手機螢幕保護貼正變得沒用？　專家：反倒縮短電池壽命

三星Galaxy S8 螢幕保護貼直擊！超大視角、沒有Home鍵(圖／資料照)

▲三星Galaxy S8 螢幕保護貼！(圖／資料照)

記者蕭文康／台北報導

據外媒《QUARTZ》報導，隨著手機玻璃的不斷加強，螢幕保護貼正在成為過去，當你買一部新智慧手機時，銷售人員喜歡纏著你買一些增強保護的東西，包括保險、手機殼，當然還有螢幕保護貼。螢幕保護膜一直被認為是必需品，價格從10美元到60美元不等。這些塑膠和玻璃的小片已經膨脹為一個500億美元的行業，但這背後有一個骯髒的秘密。你的螢幕保護裝置膜可能不再是必不可少的。

《QUARTZ》指出，你不會因為想要保護你的螢幕而發瘋。螢幕破裂是打破手機的首要方式，其次是水損壞和電池問題。然而，在過去5年裡，你手機裡的玻璃已經變得堅固得多。一些專家說，你可能可以跳過螢幕保護貼，甚至警告一些相對未知的弊端，銷售人員不會告訴你。

「它真的不是特別有用」，DisplayMate Technologies的首席執行官Raymond Soneira在接受Gizmodo採訪時談到螢幕保護貼時說。他的公司研究如何優化手機的顯示幕。他不使用螢幕保護貼，只用手機殼，但他提醒說，他對手機非常小心，很少讓它掉下來。

DisplayMate發現，螢幕保護貼會讓你的手機反射更多。這降低了顯示幕的品質，需要你提高手機的亮度來達到同樣的品質。隨著時間的推移，這會磨損手機電池，縮短日常電池壽命。

然而，手機社群對螢幕保護貼的問題看法不一。iFixit可維修性工程師Carsten Fraunheim指出，螢幕保護貼可以有效防止劃痕和微磨損，並讓你安心。他稱它們為「無需動腦筋」，但承認它們不再像以前那麼重要。

有一個明顯的理由支持螢幕保護貼：它們比更換手機螢幕更便宜。雖然這是真的，但不得不修理螢幕的可能性比過去低得多。

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