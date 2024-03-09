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社會 社會焦點 保障人權

蘇丹紅風暴！嘉義市雞排店使用問題調味粉　70包用到剩12包

▲▼ 嘉義市衛生局持續稽查違規辣椒粉產品流向，要求全面下架市售問題產品 。（圖／翻攝嘉義市衛生局網站）

▲嘉義市衛生局查獲一家雞排店使用問題調味粉，剩餘數量全數下架回收。（圖／翻攝嘉義市衛生局網站）

記者陳韻如／嘉義報導

蘇丹紅食安問題越演越烈，嘉義市衛生局近期接獲多個縣市衛生局通報，違規辣椒粉產品流向嘉義市下游相關業者，衛生局第一時間啟動前往稽查，查獲多件販售及小吃中鏢食品，其中一家雞排業者使用有問題的「香辣十三香」10包、「胡椒鹽調味粉」60包，且其中58包已用完，剩餘12包全數下架回收。

衛生局表示，台南市「久芳生物科技有限公司」使用新北市保欣公司的小米椒粉（有效日期2026.11.23），確認檢出蘇丹色素三號，製成「雞心椒粉(規格：1公斤/包，效期:2025.12.21及2026.01.29)」兩批產品，並銷售至嘉義市1家涼麵業者共3包(1公斤/包)；衛生局查獲2.5包問題產品(效期:2025.12.21)，該業者已使用0.5包雞心椒粉製成辣椒油成品，已責令業者全數銷毀，並將問題產品下架，退貨回上游廠商。

南投縣「母指料王企業股份有限公司」自行送驗新北市保欣公司之小米椒粉（效期：2026/08/23）檢出蘇丹色素三號，並製售成「雞心椒粉（規格：1公斤/包、5公斤/包，效期：2025.12.17）」，銷售至嘉義市1家販賣業者共25公斤，該公司全數轉售至其他縣市業者，已通知其他縣市協助下架回收。

▲▼ 嘉義市衛生局持續稽查違規辣椒粉產品流向，要求全面下架市售問題產品 。（圖／翻攝嘉義市衛生局網站）

▲嘉義市衛生局稽查畫面。（圖／翻攝嘉義市衛生局網站）

同時，南投縣「母指料王企業股份有限公司」進貨新北市保欣公司「紅辣椒粉A(效期：2026/10/09)」製成「紅辣椒粉(效期：2025/11/19及2025/12/24)」兩批產品，銷售至嘉義市1家販賣業者共20公斤，該業者全數寄送至國外，已通知停止使用並銷毀。上述兩批問題辣椒產品均未流入嘉義市。

另外，彰化縣「堉華香料企業有限公司」進貨「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」的辣椒粉產品，檢出蘇丹色素三號，製售成「香辣十三香」(規格：1公斤/包，效期：2025.07.16)、「胡椒鹽調味粉」(規格：1臺斤/包，效期：2025.07.16)，銷售至嘉義市1家雞排業者共70包，為數量最多。

其中「香辣十三香」10包、「胡椒鹽調味粉」60包，衛生局查獲該業者使用58包做為調味粉，且均已用完，剩餘12包已全數下架回收。衛生局將持續追蹤問題辣椒粉流向，針對有疑慮產品加強查核及抽驗，以確保市民食品安全。

另衛生局特別提醒，食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，可依同法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。民眾若有任何食品衛生問題，歡迎於上班時間撥打嘉義市政府衛生局食品藥物管理科專線電話05-2338267洽詢。

▲▼ 嘉義市衛生局持續稽查違規辣椒粉產品流向，要求全面下架市售問題產品 。（圖／翻攝嘉義市衛生局網站）

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